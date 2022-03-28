تلميذ يعتدي على أستاذة بخنجر في متوسطة بخنشلة

الضحية نقلت إلى المستشفى فاقدة للوعي

اهتزت، نهار الإثنين، إكمالية محمد سلطاني ببلدية ششار في ولاية خنشلة، على وقع حادثة اعتداء، عندما تعرضت أستاذة تعمل بالإكمالية لاعتداء بواسطة سكين من طرف تلميذ متمدرس بالسنة الرابعة متوسط، ما تسبب في إصابتها بجروح خطيرة تم إسعافها ونقلها على إثرها إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بالمستشفى.

وحسب ما ذكرت مصادرنا، فإن التلميذ قام بالاعتداء على الأستاذة الضحية، بعد أن طلبت منه هذه الأخيرة التوقف عن إحداث الفوضى والتشويش ومع التركيز في الإجابة عن الأسئلة إلا أنه رفض ذلك.

وفي غفلة من الأستاذة أخرج التلميذ من جيبه خنجرا للاعتداء عليها وقام بضربها بالسكين على مستوى ذراعيها مما جعلها تسقط أرضا فاقدة للوعي، أين سارع الأستاذة والإداريون، للقسم لنجدة زميلتهم وتوقيف الطالب المعتدي، ليتم نقل الأستاذة وعلى جناح السرعة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات فيما فتحت مصالح الأمن تحقيقا في ملابسات الحادثة التي اهتزت على وقعها بلدية ششار، وذكرت مصادرنا بأن الحادثة خلّفت حالة من الاستياء والتذمر وسط الأساتذة وموظفي إكمالية محمد سلطاني بششار والذين هددوا بالتوقف عن العمل وشنّ حركة احتجاجية تضامنا مع زميلتهم، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات الأمنية في هذه القضية.

س. ع