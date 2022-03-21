-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

تلميذ يعتدي على أستاذة بمتوسطة في العاصمة

راضية. م
  • 32
  • 0
تلميذ يعتدي على أستاذة بمتوسطة في العاصمة
أرشيف

تعرضت أستاذة تدرس بمتوسطة زيغود يوسف ببلدية المرسى، في العاصمة، صبيحة الإثنين، لاعتداء جسدي من طرف أحد التلاميذ يكون قد وجه لها ضربة من الخلف، وذلك فور خروجه من الامتحان.

وحسب تلاميذ شهود عيان، فإن الحادثة سجلت صبيحة الإثنين، بالمتوسطة المذكورة عندما همت الأستاذة للخروج من حراسة امتحانات الفصل الثاني للمادة الأولى، حيث فوجئت بضربة وجهت لها من الخلف، وقالت المصادر ذاتها، أن الحماية المدنية تدخلت لتقديم الإسعافات الأولية للأستاذة، فيما عرفت المتوسطة حضور مصالح الأمن لمعاينة الحادث.

وأشارت مصادر أخرى من داخل المتوسطة في تصريح لـ”الشروق”، أن التلميذ يكون قد اعتدى على الأستاذة بالسلالم عندما حاولت فك نزاع بينه وبين زميل له عن طريق توبيخه، وذلك بالقول انه لا يعرف إن كان قد دفع الأستاذة من الخلف أو تم دفعه، مضيفا أن الأمر استدعى حضور ولية التلميذ، كما تدخلت مصالح الأمن للتحقيق في القضية التي انتهت – حسبه – بالمصالحة الودية بين الطرفين.

مقالات ذات صلة
خطأ في تسليم جثة يُدخل عائلتين في دوامة بقسنطينة

خطأ في تسليم جثة يُدخل عائلتين في دوامة بقسنطينة

سوناطراك وايني تعلنان عن اكتشاف هام للنفط

سوناطراك وايني تعلنان عن اكتشاف هام للنفط

زيارات تفتيشية للإقامات الجامعية

زيارات تفتيشية للإقامات الجامعية

وزير الفلاحة: أكثر من 1000 سوق رحمة خلال شهر رمضان

وزير الفلاحة: أكثر من 1000 سوق رحمة خلال شهر رمضان

1272 مركبة هيونداي حرّرها طحكوت وهو في السجن!

1272 مركبة هيونداي حرّرها طحكوت وهو في السجن!

ندوة صحفية!

ندوة صحفية!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد