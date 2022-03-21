تلميذ يعتدي على أستاذة بمتوسطة في العاصمة

تعرضت أستاذة تدرس بمتوسطة زيغود يوسف ببلدية المرسى، في العاصمة، صبيحة الإثنين، لاعتداء جسدي من طرف أحد التلاميذ يكون قد وجه لها ضربة من الخلف، وذلك فور خروجه من الامتحان.

وحسب تلاميذ شهود عيان، فإن الحادثة سجلت صبيحة الإثنين، بالمتوسطة المذكورة عندما همت الأستاذة للخروج من حراسة امتحانات الفصل الثاني للمادة الأولى، حيث فوجئت بضربة وجهت لها من الخلف، وقالت المصادر ذاتها، أن الحماية المدنية تدخلت لتقديم الإسعافات الأولية للأستاذة، فيما عرفت المتوسطة حضور مصالح الأمن لمعاينة الحادث.

وأشارت مصادر أخرى من داخل المتوسطة في تصريح لـ”الشروق”، أن التلميذ يكون قد اعتدى على الأستاذة بالسلالم عندما حاولت فك نزاع بينه وبين زميل له عن طريق توبيخه، وذلك بالقول انه لا يعرف إن كان قد دفع الأستاذة من الخلف أو تم دفعه، مضيفا أن الأمر استدعى حضور ولية التلميذ، كما تدخلت مصالح الأمن للتحقيق في القضية التي انتهت – حسبه – بالمصالحة الودية بين الطرفين.