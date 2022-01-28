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الجزائر

تلميذ يقتل عمه طعنا بالسكين في أم البواقي

ج. ل
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تلميذ يقتل عمه طعنا بالسكين في أم البواقي

ووري الثرى، زوال الخميس، بمقبرة قرية الجبابرة بولاية أم البواقي، فلاح من عائلة “ذيب”، كان قد تلقى طعنات قاتلة من ابن أخيه القاصر، الذي هو قيد التحقيق من طرف مصالح الدرك الوطني بعد توقيفه، وكانت مشتة عرقوب عيسى، بقرية الجبابرة في ولاية أم البواقي، قد عاشت في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، على وقع جريمة قتل شنعاء، عندما أقدم تلميذ في الطور المتوسط لم يتجاوز من العمر 15 سنة، على إزهاق روح عمه الضحية ذيب.م، البالغ من العمر 33 سنة، وذلك إثر شجار عائلي بسبب قطعة أرض فلاحية متواجدة بالمنطقة.

وحسب ما ذكرت مصادر محلية، فإن مأساة جريمة القتل الشنعاء وقعت بعد عدّة شجارات متكررة بين الضحية وشقيقه أب التلميذ المشتبه فيه، حول الأحقية في استغلال جزء من الأرض الفلاحية المتواجدة بمشتة عرقوب عيسى الواقعة على مسافة نحو أربعة كيلومترات من فكيرينة بأم البواقي، وفي يوم الحادثة تجددت المناوشات الكلامية بين الشقيقين، قبل أن تتطور إلى اشتباك بالأيدي، بحضور القاصر التلميذ الذي لم يتردد في إخراج خنجر كان بحوزته ووجه طعنة واحدة أصاب بها عمه على مستوى البطن بعمق نحو 10 سنتيمتر، ما تسبب له في حدوث نزيف حاد أودى بحياته رغم محاولة الأطباء بمستشفى زرداني صالح بمدينة عين البيضاء والذي نقل إليه، إنقاذه، إلاّ أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بطعنة خنجر لحظات بعد وصوله إلى مصلحة الاستعجالات الطبية. وفور إبلاغهم بالجريمة النكراء تنقل أفراد فرقة الدرك الوطني إلى المستشفى ثم إلى مشتة عرقوب عيسى، وباشروا تحرياتهم وتحقيقاتهم في القضية، حيث قاموا بتوقيف الطفل المشتبه فيه ووالده على ذمة التحقيق.

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