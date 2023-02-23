تلميذ يقتل معلمته طعنا بالسكين داخل مدرسة فرنسية

أقدم تلميذ على قتل معلمته طعنا بالسكين داخل مدرسة في إقليم الباسك جنوب غربي فرنسا الاربعاء، بحسب ما أعلنت النيابة العامة.

وقال المدّعي العام جيروم بورييه لوكالة فرانس برس: “أؤكد حدوث هجوم بسكين وأن الضحية فارقت الحياة”، ليتم توقيف التلميذ بحسب فرق الإسعاف.

وذكرت مصادر إعلامية فرنسية أن المعلمة (54 سنة) التي تدرّس لغة إسبانية، كانت تقدم درسا في الصف الأول والثاني في الوقت الذي دخل الجاني الذي يبلغ من العمر 16 سنة القسم وأغلق الباب ثم وجه طعنة لها.

وأفادت مصادر طبية أن الضحية فارقت الحياة بعد أن توقف قبلها لدى وصول فرق الإسعاف الذين لم يتمكنوا من إسعافها.

كما أشار مراسل وكالة فرانس برس إلى أنه بعد احتجاز الطلاب قرابة ساعتين في فصولهم الدراسية، تم السماح لهم بمغادرة المؤسسة التربوية ظهرا، باستثناء الطلاب الذين كانوا في الفصل مع المعلمة المقتولة.

وسببت هذه الحادثة ذعرا كبيرا بين الطلبة الذين فروا من القسم الذين كانوا متواجدين فيه مع الضحية إلى غرفة أخرى.

وكانت وسائل إعلام أخرى قد أشارت إلى أن الطالب “ممسوس” وكان يسمع أصواتا،وبالإضافة إلى ملابسات الوقائع، سيتم التحقيق في الحالة النفسية له ودوافع الجريمة التي ارتكبها.

يُذكر أنه في سبتمبر 2022، طعن تلميذ فيالـ 15مدرّسة في إحدىالثانوياتتقع في نورماندي في شمال فرنسا، ليتم إيداعه في مستشفى متخصص.