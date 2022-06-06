تلميذ يُصدم بخبر وفاة والده أثناء امتحان “البيام” ببشار

فيما تلقى مترشح بمعسكر خبر وفاة شقيقه

تلقى التلميذ “ل.م” المتمدرس بمتوسطة حسيبة بن بوعلي بمدينة بشار، خبر وفاة والده صبيحة اجتيازه لامتحان شهادة التعليم المتوسط ببشار، لكنه قرر مواصلة إجراء الامتحان بكل صبر وعزيمة، بمركز إجراء متوسطة البشير الإبراهيمي ببشار، وكان محل زيارة مواساة من قبل مدير التربية.

وفي واقعة مماثلة، تلقى صباح الإثنين، تلميذ خبر وفاة شقيقه بينما كان يجتاز امتحان شهادة التعليم المتوسط في يومه الأول بمركز الامتحان لدائرة عقاز في ولاية معسكر.

التلميذ الذي يقطن بقرية المناصرية ويزاول دراسته بمتوسطة العلايمية نقل عنه مقربون من الوسط المدرسي بالمنطقة أنه أصيب بصدمة بعد تلقيه الخبر بعد ما اجتاز مراحل مهمة من امتحان الفترة الصباحية، غير أن الأطقم التربوية من رئيس المركز ومستشارين وأساتذة أقنعوه بضرورة مواصلة الامتحان فيما تبقى من فترات اليوم لبلوغ الهدف الأسمى وهو نيل شهادة التعليم المتوسط وبمعدل عال. وقد التحق شقيق التلميذ إلى جواره ربه بعد أيام قضاها تحت العناية الطبية المركزة إثر حادث مرور تعرض له قبل فترة.

وقد كان خبر وفاة شقيق الطفل الممتحن بمثابة خبر اهتزت له المنطقة وأبدى رفقاؤه تعاطفا مع زميلهم في المصاب الذي لحق به في يوم يجري فيه امتحانا يؤهله لولوج الطور الثانوي. كما لقي تعاطفا من قبل الوسط التربوي للمتوسطة التي يجري بها امتحانه.

من جهته، مدير التربية لولاية معسكر عبد المجيد قاسيوي ولدى بلوغه النبأ أوفد رئيس المقاطعة لتقديم واجب العزاء نيابة عن الجماعة التربوية لولاية معسكر في المصاب الجلل الذي ألم بالعائلة عموما والتلميذ الممتحن خصوصا.