تلي عاشور.. أحد أقدم القيادات يغادر المركزية النقابية

بعد أكثر من 20 سنة قضاها على رأس فيدرالية "سونلغاز"

غادر تلي عاشور، أمين عام الفيدرالية الوطنية لعمال الصناعات الكهربائية والغازية “سونلغاز” الاتحاد العام للعمال الجزائريين نهائيا، باعتباره أحد أقدم القيادات في المركزية النقابية، بعد أن شغل المنصب لأكثر من 20 سنة، فيما يجري التحضير لعقد مؤتمر استثنائي لتعيين خليفة له عما قريب.

وأفادت مصادر قيادية بالمركزية النقابية لـ”الشروق”، أن مغادرة تلي عاشور لفيدرالية عمال “سونلغاز”، جاءت بعد أن أوقفت إدارة الشركة عقد عمله، بالنظر إلى أن المعني أحيل على التقاعد قبل سنوات، ولكنه استمر في العمل وفق عقد بالنظر لكون القانون يتيح ذلك.

وعلى إثر ذلك، استحال أن يواصل المعني شغل منصبه في الاتحاد العام للعمال الجزائريين كأمين عام فيدرالية، بالنظر لعدم وجود أي عقد يربطه بالمستخدم وهو “سونلغاز”.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن المكتب التنفيذي للفيدرالية يمر حاليا بحالة شغور بالنظر لكون 4 أعضاء من أصل 7 أوقفت عقودهم من طرف إدارة شركة “سونلغاز”، لكونهم من المتقاعدين، ولذلك، قررت قيادة الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذهاب نحو مؤتمر وطني استثنائي للفيدرالية في الأسابيع المقبلة، يفضي إلى انتخاب أمين عام جديد إضافة إلى مكتب فيدرالي ومجلس وطني.

ولفتت مصادر “الشروق” إلى أن تنظيم المؤتمر لن يتأخر كثيرا بالنظر لكون قطاع الصناعات الكهربائية والغازية وخصوصا “سونلغاز” شركة إستراتيجية كبرى، ووجود شريك اجتماعي مسألة حيوية وحساسة، مشيرة إلى عقد مؤتمر استثنائي جديد للفيدرالية يهدف إلى التطابق مع قانون ممارسة الحق النقابي الجديد 23-02.

وشغل تلي عاشور منصب أمين عام فيدرالية عمال الصناعات الكهربائية والغازية “سونلغاز” لأكثر من 20 سنة، وجرى انتخابه في آخر عهدة شهر فيفري 2020، وكانت بمثابة الأخيرة له على رأس فيدرالية تعتبر من بين الأكبر في المركزية النقابية.

وتأتي الخطوة، وفق مصادرنا، في إطار التعهدات التي أطلقها الأمين العام للمركزية النقابية، عمار تاقجوت، غداة تزكيته من طرف المؤتمر الاستثنائي الرابع عشر شهر جويلية الماضي، حين كشف أن الاتحاد بحاجة إلى عملية إعادة هيكلة واسعة تعيد له الشرعية، من خلال عقد مؤتمرات جديد لـ17 فيدرالية و39 اتحادا ولائيا.

وواجهت عمليات إعادة الهيكلة، التي باشرتها المركزية النقابية قبل أسابيع، بعض الصعوبات على مستوى بعض الاتحادات الولائية والفيدراليات الوطنية، لكن القيادة “مصرة” على مواصلة العملية إلى نهايتها، وفق ما أكدته مصادر من دار الشعب، بهدف إعادة وضع التنظيم النقابي الأكبر في البلاد على السكة ومنحه الشرعية المطلوبة عموديا وأفقيا.