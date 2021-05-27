تل أبيب تحتج وتستدعي السفير الفرنسي

على خلفية تصريحات لودريان

استدعى وزير خارجية الكيان الصهيوني، الخميس، السفير الفرنسي لدى تل أبيب، أريك دانون للاحتجاج على تصريحات رسمية فرنسية حذرت من تحولها إلى نظام فصل عنصري.

وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان قد حذر في تصريحات صحفية من أن الكيان الصهيوني قد يصبح نظام فصل عنصري، على غرار النظام السابق في جنوب إفريقيا، في حال استمر الاحتلال الصهيوني في سياسته الحالية.

وفي تعليقه على المواجهات التي اندلعت داخل الأراضي المحتلة، قال لودريان إن “مخاطر الفصل العنصري كبيرة” ما لم تظهر دولة فلسطينية.

وتابع: “إذا وُجد في المستقبل حل غير حل الدولتين، سنكون أمام وصفة لفصل عنصري مزمن”.

وتعليقا على ذلك، قال أشكنازي للسفير الفرنسي: إن أقوال وزير الخارجية غير مقبولة ودون أساس وبعيدة عن الواقع”.

وكان رئيس الوزراء الكيان المحتل، بنيامين نتانياهو، قد ندد بتصريحات لودريان، الثلاثاء، معتبرا إياها مزاعم خاطئة ومنفّرة، لا أساس لها”.