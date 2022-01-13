تمتص الطاقة الإيجابية.. 7 شخصيات سامة تخلصي منها فورا

تصادف المرأة في حياتها اليومية العديد من الشخصيات التي تتوطد علاقتها بها إلى الحد الذي يجعلها تقتحم خصوصياتها وتحتلها بنعومة وسلاسة.

وبعد فترة معينة، تكشف تلك الشخصيات التي عادة ما تكون نسائية عن وجهها الحقيقي وسلوكها المضطرب الذي يجعل الطرف الآخر في حالة من الدهشة والصدمة.

وبدل أن تنهي المرأة علاقتها فورا بهذه الشخصيات، تجد نفسها تتحمل المزيد من الأفكار السلبية حفاظا على مشاعرها.

إلا أن خبراء علم النفس لا يحبذون فكرة التأقلم مع هذه الشخصيات لأنها عادة لن تتغير، بل تعمل على امتصاص الطاقة الايجابية من حياة المرأة ، لذلك ينصحون بالتخلص من هذه العلاقات إذا كانت أصحابها من الشخصيات التالية:

الشخصية النمّامة

وهي الشخصية التي لا يهدأ لها بال إلا إذا قامت بنقل الكلام بين الناس بغرض إفساد العلاقة بينهم، ومن المعروف عن هذه الشخصية أنها لا تراعي صداقة أو معروفا، فكما تنقل إليك كلام الأخريين، يمكنها أيضا أن تنقل كلامك إلى الأخريين ولو كذبا، ومحاولة إبقاء العلاقة مع هذه الشخصية يجعلك تشعرين أنك مثلها.

الشخصية الاستغلالية

وهي الشخصية التي لا تقصدك إلا عندما تحتاج إليك، وصداقتها معك لا تستمر إلا إذا بقدر استفادتها منك.

الشخصية المتعصبة

هذه الشخصية تتميز بتعصبها لأفكارها وآرائها فقط، وكل شخص يخالفها في الرأي تعتبره عدوا تنظر إليه بنفس حاقدة.

الشخصية المتشائمة

وهي الشخصية التي تنظر بسوداوية إلى الحياة، وتحاول أن تنقل لك تشاؤمها وقلقها، وكلما توطدت علاقتك بها أصبحت تنظرين إلى الحياة من منظارها.

الشخصية المبالغة

هذه الشخصية تبالغ في نظرتها وتقديرها للأمور والمواقف، وكثيرا ما تكون مترددة وغير قادرة على الاستمرار في أي شيء.

الشخصية الحسّاسة

الشخصية الحساسة تحتاج منك الحذر في معاملتها، فأي تصرف بسيط أو كلمة عادية قد تفسرها على أنها إساءة في حقها، والتعامل مع هذه الشخصية أشبه بالمشي على حقل ألغام، حيث لا يمكن أن تتعرفي على المواقف التي تفجر غضبها وحزنها وقلقها.

الشخصية التي تنزعج من السعداء

هذه الشخصية تنزعج من سعادة الآخرين دون وجود سبب وجيه لذلك. وتجدر الإشارة إلى أن الشخص السام يؤمن بأن الحياة عبارة عن صراع، وعند مشاهدة أشخاص سعداء سيحاول تخليصهم من الأوهام والأحلام الوردية.