تمثال الحشرة الضخمة بتونس.. هل هو حقيقي؟

آلاف التفاعلات حصدتها صورة على مواقع التواصل الاجتماعي ادعى ناشروها أنها لتمثال على شكل ناموسة مشيّد في مدينة سليمان في تونس.

تبدو في الصورة حشرة ضخمة على شكل ناموسة مشيّدة على هيكل حجريّ. وادعى ناشرو الصورة أنّ هذا العمل الفنيّ موجود في “بلدية سليمان في تونس” وأنّ كلفة تشييده كانت باهظة جداً”.

إلا أنّ الادعاء لا أساس له من الصحّة.

لا علاقة للتمثال بتونس

فقد أظهر التفتيش عن الصورة باستخدام محركات البحث أنّ التمثال موجود في الحقيقة في كندا وبالتحديد في كومارنو، في مقاطعة مانيتوبا.

والتمثال صمّمته مارلين ماغنوسون هورد عام 1985.

المصدر: فرانس برس