-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات

تمثال الحشرة الضخمة بتونس.. هل هو حقيقي؟

الشروق أونلاين
  • 132
  • 0
تمثال الحشرة الضخمة بتونس.. هل هو حقيقي؟
أرشيف

آلاف التفاعلات حصدتها صورة على مواقع التواصل الاجتماعي ادعى ناشروها أنها لتمثال على شكل ناموسة مشيّد في مدينة سليمان في تونس. 

تبدو في الصورة حشرة ضخمة على شكل ناموسة مشيّدة على هيكل حجريّ. وادعى ناشرو الصورة أنّ هذا العمل الفنيّ موجود في “بلدية سليمان في تونس” وأنّ كلفة تشييده كانت باهظة جداً”.

إلا أنّ الادعاء لا أساس له من الصحّة.

لا علاقة للتمثال بتونس

فقد أظهر التفتيش عن الصورة باستخدام محركات البحث أنّ التمثال موجود في الحقيقة في كندا وبالتحديد في كومارنو، في مقاطعة مانيتوبا.

والتمثال صمّمته مارلين ماغنوسون هورد عام 1985.

المصدر: فرانس برس

مقالات ذات صلة
اعتقال 105 متورطّين في أعمال الشغب قبل نهائي رابطة الأبطال في باريس

اعتقال 105 متورطّين في أعمال الشغب قبل نهائي رابطة الأبطال في باريس

السعودية تعلن عن تعديل موعد دخول شهر ذي القعدة

السعودية تعلن عن تعديل موعد دخول شهر ذي القعدة

القضاء المصري يحكم بالسجن المشدّد على صحفي الجزيرة مباشر

القضاء المصري يحكم بالسجن المشدّد على صحفي الجزيرة مباشر

جواز سفر للبيع يسمح لك بزيارة أكثر من 150 دولة دون تأشيرة

جواز سفر للبيع يسمح لك بزيارة أكثر من 150 دولة دون تأشيرة

لأول مرة.. صالون دولي للمؤثرين وصناع المحتوى بالجزائر

لأول مرة.. صالون دولي للمؤثرين وصناع المحتوى بالجزائر

الرواية تكرّم أصدقاء الثورة وتبرز ثراء الثقافة الجزائرية

الرواية تكرّم أصدقاء الثورة وتبرز ثراء الثقافة الجزائرية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد