تمثال لكتائب القسام بغرداية يخلق جدلا واسعا عبر مواقع التواصل

أثار تمثال شُيد بولاية غرداية قيل إنه لمقاوم من كتائب القسام التابعة لحرمة حماس الفلسطينية جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وهذا بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

وتداول رواد الفيسبوك صورة لتمثال أقيم ببلدية ضاية بن ضحوة بغرداية لشخص ملثم الوجه بالكوفية الفلسطينية ويحمل السلاح، حيث قالوا أنها تعود لأبو عبيدة المتحدث الرسمي باسم كتائب القسام.

وخلف المنشور حالة من الجدل حيث عبر العديد من المعلقين عن استيائهم من المجسم سواء من الناحية الشكلية التي لم ترقى حسبهم للصورة المطلوبة وكذا من ظاهرة تشييد التماثيل التي باتت منتشرة في الجزائر.

بينما عبر البعض عن دعمهم لهكذا مبادرات حيث قالت إحدى المعلقات الملقبة بمي عياش “هو احسن من ناس كثير على الأقل حاول يعمل ورسالته اكيد وصلت من القلب شكرا”.

وأضاف الملقب بعبد الغني سفران قائلا “اجتهد ..ونيته كانت أكبر من ذلك حبا وعشقا لفلسطين”.