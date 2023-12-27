-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
جواهر

تمثال يزيد طوله عن 6 أمتار للفنانة شاكيرا بمسقط رأسها في كولومبيا

جواهر الشروق
  • 459
  • 0
تمثال يزيد طوله عن 6 أمتار للفنانة شاكيرا بمسقط رأسها في كولومبيا

تداولت تقارير إخبارية وصفحات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، صور تمثال الفنانة شاكيرا المشيد بمسقط رأسها في كولومبيا، والذي يزيد طوله عن 6 أمتار.

وأزيح الستار يوم الثلاثاء 26 ديسمبر، عن التمثال الذي يبلغ ارتفاعه  6.5  أمتار، تكريما للمغنية الكولومبية شاكيرا، في مسقط رأسها بارانكويلا.

ونشرت الفنانة الفائزة بجائزة غرامي عبر حسابها على “إنستغرام” مجموعة صور تتضمن والديها وإخوتها مع عمدة بارانكويلا في موقع التمثال الجديد في مسقط رأسها في بارانكيا بكولومبيا.

وكتبت شاكيرا البالغة 46 عاما: “يسعدني أن أشارك هذا مع والديّ وخاصة والدتي في عيد ميلادها”.

ويبلغ ارتفاع التمثال البرونزي الذي صممه الفنان الكولومبي جينو ماركيز بدعم من طلاب وخريجي مدرسة المنطقة للفنون، 6.5 متر، وهو يعرض حركة رقصة شاكيرا الشهيرة من فيديو كليب أغنيتها Hips Don’t Lie لعام 2005.

يظهر التمثال بذراعين متشابكتين فوق الرأس، وبطن مكشوف، ووسط مائل تجسيداً لحركة الورك الشهيرة، وكتب في قاعدته: “وركان لا يكذبان، موهبة لا تضاهى، صوت يمس الجماهير”.

وعلقت شاكيرا على الإهداء المرفق بالتمثال والذي يذكر تفاصيل حول حياتها وتكريما لها لتأثيرها على الموسيقى، قائلة: “هذا كثير على قلبي الصغير”.

وقبل التمثال الجديد، كرمت “سبوتفاي” شاكيرا، وهي الفنانة اللاتينية الأكثر استماعا في تاريخ “سبوتفاي”، بيومها الخاص في 29 سبتمبر.

وتم إطلاق يوم شاكيرا بعد أن انتشرت حملة #ShakiraDeservesADay التي أنشأتها قاعدتها الجماهيرية الكولومبية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت شاكيرا خلال مقابلة مع For the Record على “سبوتفاي” إن موطنها كولومبيا “كان بمثابة مصدر إلهام” لمسيرتها المهنية، وأضافت أن هذا الإلهام “لا يقاس”.

وأوضحت شاكيرا: “إن كولومبيا مصدر إلهام لا ينتهي، للألوان والثقافة والأصوات والقصص والفولكلور والطعام. إنها ثقافة غنية وأنا ممتنة جدا لأنني نشأت حيث كنت وأصبحت مصدر إلهامي طوال حياتي”.

مقالات ذات صلة
أصالة نصري تصبح جدة.. وهذا ما قالته بعد ولادة أول حفيدة لها من ابنتها شام!

أصالة نصري تصبح جدة.. وهذا ما قالته بعد ولادة أول حفيدة لها من ابنتها شام!

بالفيديو.. أسيرة إسرائيلية مفرج عنها سعيدة باسم من القرآن أطلقه عليها مقاتلو القسام

بالفيديو.. أسيرة إسرائيلية مفرج عنها سعيدة باسم من القرآن أطلقه عليها مقاتلو القسام

“لو كنت أعرف أني سأتصدر الترند لفعلت ذلك من زمان”.. إلهام شاهين تقلب الشبكات بصورة

“لو كنت أعرف أني سأتصدر الترند لفعلت ذلك من زمان”.. إلهام شاهين تقلب الشبكات بصورة

تقضي على 600 ألف شخص سنويا.. طبيبة روسية تحذر من خطر الوفاة بالإنفلونزا!

تقضي على 600 ألف شخص سنويا.. طبيبة روسية تحذر من خطر الوفاة بالإنفلونزا!

“الأشخاص الذين يقلقون على صحتهم يموتون مبكرا”.. هذا ما تقوله دراسة سويدية!

“الأشخاص الذين يقلقون على صحتهم يموتون مبكرا”.. هذا ما تقوله دراسة سويدية!

صور صادمة.. شابة تقطع أصابع أخيها بمنشار كهربائي بسبب سرقته طعامها!

صور صادمة.. شابة تقطع أصابع أخيها بمنشار كهربائي بسبب سرقته طعامها!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد