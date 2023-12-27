تمثال يزيد طوله عن 6 أمتار للفنانة شاكيرا بمسقط رأسها في كولومبيا

تداولت تقارير إخبارية وصفحات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، صور تمثال الفنانة شاكيرا المشيد بمسقط رأسها في كولومبيا، والذي يزيد طوله عن 6 أمتار.

وأزيح الستار يوم الثلاثاء 26 ديسمبر، عن التمثال الذي يبلغ ارتفاعه 6.5 أمتار، تكريما للمغنية الكولومبية شاكيرا، في مسقط رأسها بارانكويلا.

ونشرت الفنانة الفائزة بجائزة غرامي عبر حسابها على “إنستغرام” مجموعة صور تتضمن والديها وإخوتها مع عمدة بارانكويلا في موقع التمثال الجديد في مسقط رأسها في بارانكيا بكولومبيا.

وكتبت شاكيرا البالغة 46 عاما: “يسعدني أن أشارك هذا مع والديّ وخاصة والدتي في عيد ميلادها”.

ويبلغ ارتفاع التمثال البرونزي الذي صممه الفنان الكولومبي جينو ماركيز بدعم من طلاب وخريجي مدرسة المنطقة للفنون، 6.5 متر، وهو يعرض حركة رقصة شاكيرا الشهيرة من فيديو كليب أغنيتها Hips Don’t Lie لعام 2005.

يظهر التمثال بذراعين متشابكتين فوق الرأس، وبطن مكشوف، ووسط مائل تجسيداً لحركة الورك الشهيرة، وكتب في قاعدته: “وركان لا يكذبان، موهبة لا تضاهى، صوت يمس الجماهير”.

وعلقت شاكيرا على الإهداء المرفق بالتمثال والذي يذكر تفاصيل حول حياتها وتكريما لها لتأثيرها على الموسيقى، قائلة: “هذا كثير على قلبي الصغير”.

وقبل التمثال الجديد، كرمت “سبوتفاي” شاكيرا، وهي الفنانة اللاتينية الأكثر استماعا في تاريخ “سبوتفاي”، بيومها الخاص في 29 سبتمبر.

وتم إطلاق يوم شاكيرا بعد أن انتشرت حملة #ShakiraDeservesADay التي أنشأتها قاعدتها الجماهيرية الكولومبية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت شاكيرا خلال مقابلة مع For the Record على “سبوتفاي” إن موطنها كولومبيا “كان بمثابة مصدر إلهام” لمسيرتها المهنية، وأضافت أن هذا الإلهام “لا يقاس”.

وأوضحت شاكيرا: “إن كولومبيا مصدر إلهام لا ينتهي، للألوان والثقافة والأصوات والقصص والفولكلور والطعام. إنها ثقافة غنية وأنا ممتنة جدا لأنني نشأت حيث كنت وأصبحت مصدر إلهامي طوال حياتي”.