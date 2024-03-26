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الجزائر

تمديد آجال إجراءات الحج إلى 15 أفريل

خ. م
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تمديد آجال إجراءات الحج إلى 15 أفريل
أرشيف

أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة، الثلاثاء، عن تمديد آجال عملية دفع تكلفة الحج واستكمال الإجراءات الإدارية والصحية إلى غاية 15 أفريل المقبل.
وأوضح الديوان، في بيان له، أنه “استجابة لطلبات العديد من المواطنين لتمديد الآجال الخاصة بعملية دفع تكلفة الحج واستكمال الإجراءات الإدارية والصحية المطلوبة، وبعد التنسيق مع مختلف القطاعات المشاركة في تنظيم عملية الحج، تقرر تمديد ذات الآجال إلى غاية يوم الاثنين 15 أفريل على الساعة الثامنة مساء.
ودعا الديوان الحجاج الميامين إلى “ضرورة الإسراع في استكمال الإجراءات المطلوبة وفقا للآجال المحددة أعلاه، مع التأكيد أن مختلف المصالح تبقى في خدمتهم خلال هذه الأيام بما في ذلك يومي الجمعة والسبت”.
كما نبه الديوان – يضيف البيان – إلى أن ”كل دفاتر الحج التي لم يدفع حجاجها التكلفة في هذا الموعد تعتبر ملغاة”.

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