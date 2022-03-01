تمديد آجال إعادة جدولة القروض إلى نهاية مارس

الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة يقرر:

تقرر تمديد آجال الاستفادة من إعادة جدولة استحقاقات القروض الممنوحة من قبل الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة لفائدة المؤسسات المصغرة المتعثرة ماليا خلال فترة (كوفيد-19) وذلك إلى غاية 31 مارس الجاري، حسب ما أفاد به، أمس الثلاثاء، بيان لذات الجهاز.

وأوضح البيان أن الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة يعلم كافة المؤسسات المصغرة المتعثرة ماليا بسبب جائحة كوفيد-19، لاسيما خلال الفترة ما بين مارس 2020 ومارس 2021، بـ”تمديد آجال الاستفادة من إعادة جدولة استحقاقات القروض غير المكافئة الممنوحة من قبل الصندوق إلى غاية 31 مارس 2022″.

ولفت المصدر ذاته إلى أنه وللاستفادة من هذا الإجراء “يشترط على المؤسسات المصغرة المعنية أن تكون في وضعية منتظمة تجاه تسديد القرض غير المكافئ إلى غاية 28 فيفري 2020”.

وعليه، يتعين على المستفيدين المعنيين “التقرب من الوكالات الولائية للصندوق لإيداع طلباتهم للاستفادة من هذا الإجراء”، مثل ما أشار إليه المصدر ذاته الذي ذكر بأنه بإمكان هؤلاء الاطلاع على الموقع الالكتروني للصندوق www.cnac.dz ومنصات التواصل الاجتماعي للمزيد من المعلومات.