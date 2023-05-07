تمديد آجال استقبال المشاريع السينمائية إلى منتصف الشهر ماي

الوزارة تعلن عن جملة تدابير للحصول على 40 بالمائة من الدعم العمومي

أعلنت وزارة الثقافة والفنون عن تمديد آجال استقبال مشاريع الأفلام السينمائية إلى غاية منتصف الشهر الجاري، حيث أوضحت الوزارة عبر بيان، استمرار استقبال مشاريع الراغبة في الحصول على الدعم والإعانة في تمويل الأفلام السينمائية والإنتاج المشتركة وإعادة كتابة السيناريو الإعانة المتعلقة بما بعد الانتهاج.

وأوضح البيان جملة من الشروط الواجب مراعاتها في الأعمال الراغبة في الحصول على الدعم العمومي منها أن يكون الفيلم غير مستغل سابقا وان يكون للمخرج فيلمان على الأقل في مساره.

وشدد بيان الوزارة على التأكيد أن نسبة مساهمة الوزارة في الدم العمومي لا تتجاوز أربعين في المائة، كما يشترط تقديم وثائق ثبوتية تؤكد مساهمة المنتج بـ 60 بالمائة من إجمالي ميزانية المشروع، وكذا ضرورة ملء الاستمارة على مستوى أمانة المديرية أو ملئها بعد سحبها من الموقع الرسمي للوزارة وإيداعها مع الملف.

ويتعين على أصحاب المشاريع إرفاق مشاريعهم بجملة من الوثائق التي تخص مؤسسات الإنتاج والعمل المراد دعمه وهذا في آجال تسعين يوما من تاريخ الإعلان، على أن يتم الإعلان لاحقا عبر موقع الوزارة عن المشاريع المقبولىة وهذا بعد تقييمها من طرق اللجنة المنصبة لهذا الغرض.

وللحصول على الدعم المعلن عنه، يتعين على أصحاب المشاريع احترام جملة من الشروط في إعداد ملف فني وإداري يرفق برسالة شرح المشروع، والعنوان المؤقت للفيلم، وملخص المشروع، والسيناريو الكامل المسجل لدى الديوان الوطني لحقوق الملف والحقوق المجاورة، بحيث تودع نسخة ورقيّة وأخرى نسخة إلكترونية (وورد، وبي دي أف)، إضافة إلى بطاقة تقنية، وبيان تقديري شامل للمصاريف يقدم في شكل فصول، ومخطط التمويل، ومخطط العمل الذي تحدد فيه أماكن التصوير وآجال التنفيذ.

يضاف إلى ذلك، عقد أو عقد التنازل عن حقوق المؤلف والمخرج، والمناصب التقنية الأساسية، والممثلون الرئيسيون المرشحون (3 على الأقل)، والسيرة الذاتية للمنتج، والمخرج، والسيناريست، وقرص فيديو رقمي لآخر فيلم (وثائقي أو قصير) لمخرج المشروع المرشح للإعانة.

في حين يتكون الملف الإداري، من القانون الأساسي للشركة المنتجة، وشهادة تسلمها إدارة الضرائب تثبت أن الوضعية الضريبية لشركة الإنتاج القانونية، واعتماد مؤسسة إنتاج سينمائي، ونسخة من السجل التجاري، ونسخة من بطاقة رقم التعريف الجبائي، وصك مشطوب، والتصريح بالوجود، وتصريح شرفي يوقعه المنتج يشهد أن شركته في وضعية قانونية تجاه التقنيين والممثلين وجميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين ساهموا في إنتاج أفلامه السابقة، مع تحديد الممولين المحتملين للمشروع بوثائق وتعهدات كتابية، وفي حال ما إذا كان السيناريو مقتبسا من عمل محمي، يلتزم المنتج بتقديم الموافقة المكتوبة للمؤلف أو لذوي الحقوق، أما إذا كان العمل منشورا، فيلتزم المنتج بتقديم موافقة الناشر.