تمديد آجال اكتتاب الكشف التلخيصي السنوي عبر بوابة “جبايتيك”

تم تمديد آجال الاكتتاب للكشف التلخيصي السنوي، بالنسبة للمكلفين بالضريبة، الخاضعين لنظام الربح الحقيقي والتابعين لمراكز الضرائب المزودون بالنظام المعلوماتي “جبايتيك”، إلى غاية 30 سبتمبر 2022.

وأفاد بيان للمديرية العامة للضرائب “تعلم المديرية العامة للضرائب المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الربح الحقيقي، التابعين لمراكز الضرائب المزودون بالنظام المعلوماتي “جبايتك”، الذين واجهوا صعوبات عند اكتتاب الكشف التلخيصي السنوي، أنه تم تمديد آجال اكتتاب هذا التصريح على بوابة ‘جبايتك’ إلى غاية 30 سبتمبر من السنة الحالية”.

يذكر أن الآجال النهائية للاكتتاب على بوابة التصريح والدفع عن بعد “جبايتك” كانت محددة بتاريخ الأربعاء 20 جويلية 2022 .

كما دعت المديرية المكلفين بالضريبة المعنيين إلى “التقرب من المركز التابعيين له للاستفادة من مساعدة ومرافقة مصالح الضرائب وللحصول على رمز الدخول إذا لم يتحصلوا عليه بعد”.

وأضافت المديرية أن اكتتاب هذا الكشف يتم إلكترونيا فقط، وبالتالي “لا يمكن إيداعه بالنسخة الورقية على مستوى المصالح المذكورة”.

ومنه، فالمكلفون بالضريبة التابعون لمراكز الضرائب المزودة ببوابة “جبايتيك”، والذين لم ينخرطوا بعد في هذه البوابة، مدعوون لإيداع ملفات الانخراط لدى المركز التابعيين له، تفيد المديرية، مذكرة بأن دليل للخدمات عن بعد، وكذا مذكرة إعلامية متاحة على موقعها الإلكتروني قصد تسهيل هذه العملية.