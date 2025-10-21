-- -- -- / -- -- --
تمديد آجال اكتتاب تصريح “ج50” إلى بعد غد الخميس

المديرية العامة للضرائب،

قررت المديرية العامة للضرائب، الإثنين، تمديد الأجال النهائية لاكتتاب التصريح “ج 50” عبر نظام “جبايتك”، إلى الخميس المقبل 23 أكتوبر الجاري.

وحسب بيان صادر عن المديرية، فان هذا التأجيل يشمل المتعاملين الاقتصاديين المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الربح الحقيقي والنظام المبسط، التابعين للهياكل المزودة بنظام المعلومات “جبايتك.

وجاء قرار تحديد آخر أجل للاكتتاب الذي مقررا مبدئيا في 20 أكتوبر، بيوم الخميس 23 أكتوبر (شاملا)، وذلك من أجل “تمكين المكلفين بدفع هذه الضريبة من الوفاء بالتزاماتهم التصريحية في أحسن الظروف”، يضيف المصدر ذاته.

