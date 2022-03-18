تمديد آجال الترشح لعضوية المجلس الأعلى للشباب

بحسب مراسلة موجهة إلى ولاة الجمهورية

قررت الحكومة تمديد آجال التسجيل والترشح لعضوية المجلس الأعلى للشباب إلى 8 أيام إضافية، بداية من تاريخ الـ 17 مارس الجاري. وذلك بحسب وضعية كل بلدية، في حين ألزمت هذه الأخيرة ولاة الجمهورية بضرورة إعلام الشباب بتمديد فترة الترشح بكل الوسائل المتاحة لتمكينهم من المشاركة في العملية الانتخابية.

وبحسب مراسلة وزارية صادرة عن مصالح وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، بتاريخ 17 مارس الجاري، فإن ولاة الجمهورية مطالبون بمتابعة عملية انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للشباب بعنوان تمثيل الولايات، وهذا عبر تمكينهم من المشاركة في العملية الانتخابية عبر كافة الوسائل المتاحة.

ونظرا للإقبال الكبير على ندوات شباب البلديات، ومن أجل ضمان مشاركة أكبر “تقرر تمديد الآجال لمدة 4 أيام إضافية بالنسبة للتسجيل ومدة 3 أيام أخرى للترشح” حسب نص المراسلة.

وعليه، سيتم إعادة برمجة المنصة الرقمية آليّا حسب نص المراسلة التي تحمل رقم 225، اطلعت “الشروق” على مضمونها، ليكون التمديد على الشكل التالي: بالنسبة للبلديات في طور التسجيل سيتم إضافة 4 أيام لمدة التسجيل الأصلية، وكذا 3 أيام لمدة الترشح بصفة آلية على المنصة الرقمية مع احترام الآجال القانونية بين فترتي التسجيل والترشح المحددة بـ 7 أيام في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 فيفري 2022.

وبالنسبة للبلديات التي انقضت فيها آجال التسجيل دون فتح أبواب الترشح يتم إعادة فتح التسجيل انطلاقا من17 مارس لمدة 4 أيام إضافية وبعد انقضاء الآجال التنظيمية بين فترتي التسجيل والترشح المحددة بـ7 أيام يتم فتح أجال الترشح مع إضافة 3 أيام إضافية لمدة الترشح الأصلية.

ونفس الشيء بالنسبة للبلديات في طور الترشح، مباشرة بعد استكمال مدة الترشح يتم إعادة التسجيل لمدة 4 أيام إضافية وبعد الانقضاء هذه الآجال مباشرة يتم فتح الترشح من جديد لمدة 3 أيام، وبالنسبة للبلديات التي انقضت فيها أجال الترشح يمكن إعادة فتح التسجيل انطلاقا من يوم 17 مارس لمدة أربعة أيام إضافية وبعد انقضاء الآجال مباشرة يتم إعادة فتح الترشح لمدة 3 أيام.

وبحسب نص المراسلة، فإن ولاة الجمهورية مطالبين بإعلام الشباب بكل الوسائل المتاحة بتمديد الآجال الخاصة بالترشح والتسجيل للمشاركة في ندوات شباب البلديات، من أجل انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للشباب قصد ضمان أكبر عدد من المشاركين في العملية الانتخابية، مع ضرورة إسداء تعليمات للجان البلدية بغرض تسليم الشباب المعني بالمعلومات المتعلقة بحساباتهم الخاصة في المنصة الرقمية “اسم المستخدم وكلمة السر”، مع التأكيد على أهمية إشراك مديريات الشباب والرياضة في تسيير الأرضية الرقمية المخصصة قصد ضمان مشاركة أكبر خاصة لدى العنصر النسوي.

للإشارة، فإن المرسوم التنفيذي رقم 95 المحدد لكيفيات انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للشباب ينص على انتخاب 232 عضوا للمـجـلس الأعـلى للــشـباب، عـلى المـسـتـوى المحـلي، وذلك مـن قبل ندوات شباب البلديات وندوات شباب الولايات.