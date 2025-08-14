-- -- -- / -- -- --
لفائدة حاملي مستوى السنة الثالثة ثانوي غير الحاصلين على البكالوريا

تمديد آجال التسجيل في مسابقة تكوين وتوظيف مساعدي التمريض

تمديد آجال التسجيل في مسابقة تكوين وتوظيف مساعدي التمريض
وزارة الصحة

أعلنت وزارة الصحة يوم الخميس في بيان، تمديد آجال التسجيل في مسابقة مساعدي التمريض إلى غاية 20 سبتمبر المقبل، بدلا من 28 أوت.

وأرجعت الوزارة هذا التمديد إلى “قرار اتخذته مديرية التكوين لوجود المؤسسات التربوية في عطلة، إلى غاية يوم 7 سبتمبر 2025”.

ويوم الخميس الماضي 7 أوت، انطلقت التسجيلات الخاصة بالمشاركة في المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين شبه الطبي في رتبة مساعدي التمريض للصحة العمومية 2025.

ويوجّه الناجحون في المسابقة على أساس الاختبارات، للالتحاق بالتكوين شبه الطبي في رتبة مساعدي التمريض للصحة العمومية، للعمل على مستوى مصالح الاستعجالات الطبية والجراحية.

ويمكن المشاركة في هذه المسابقة، لحاملي مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي كاملة، من جميع الشعب. بشرط عدم الحصول على شهادة البكالوريا. ويتمّ التسجيل للمشاركة عن طريق المنصة الرقمية التابعة لوزارة الصحة.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة التربية الوطنية يوم الثلاثاء الماضي، تعديل تاريخ الدخول المدرسي للسنة الدراسية 2025-2026.

حيث تمّ تحويل موعد دخول التلاميذ بالنسبة لجميع المناطق، من الأربعاء 10 سبتمبر، إلى الأحد 21 سبتمبر 2025.

في حين تمّ تحديد تاريخ دخول الموظفين بيوم الأحد 7 سبتمبر بدلا من الثلاثاء 26 أوت. مع تحديد تاريخ دخول الأساتذة بيوم الأحد 14 سبتمبر بدلا من الأحد 7 سبتمبر، وفق ما أوضحه المصدر.

