تمديد آجال سحب بطاقات التعريف البيومترية التي تم طلبها منذ سنة 2014

الإجراء سيكون بصفة استثنائية إلى تاريخ 4 ديسمبر

أعلنت وزارة الداخلية، الخميس، عن تمديد آجال سحب بطاقات التعريف الوطنية البيومترية الالكترونية التي تم طلبها منذ سنة 2014 بصفة استثنائية إلى تاريخ 4 ديسمبر 2021.

وجاء في بيان للوزارة “تعلم وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية جميع المواطنات والمواطنين الذي تقدموا بطلبات الحصول على بطاقات التعريف الوطنية البيومترية الالكترونية منذ سنة 2014، سواء على مستوى البلديات أو من خلال الموقع الالكتروني الرسمي للوزارة ولم يسحبوها بعد تبليغهم بجاهزيتها خلال الآجال التنظيمية المحددة بـ 180 يوما، بأنه تم تمديد آجال السحب، بصفة استثنائية إلى غاية 4 ديسمبر 2021.”

كما يمكن حسب وزارة الداخلية “للمواطنات والمواطنين المتواجدين خارج التراب الوطني ولم يتمكنوا من سحب بطاقاتهم من استصدار توكيل قنصلي على مستوى ممثلياتنا الدبلوماسية أو القنصلية المختصة في الخارج يتم من خلاله تكليف موكل باستخراجها على مستوى بلدية الإصدار قبل التاريخ المحدد أعلاه.”