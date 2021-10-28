-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
الإجراء سيكون بصفة استثنائية إلى تاريخ 4 ديسمبر

تمديد آجال سحب بطاقات التعريف البيومترية التي تم طلبها منذ سنة 2014

الشروق أونلاين
  • 601
  • 0
تمديد آجال سحب بطاقات التعريف البيومترية التي تم طلبها منذ سنة 2014

أعلنت وزارة الداخلية، الخميس، عن تمديد آجال سحب بطاقات التعريف الوطنية البيومترية الالكترونية التي تم طلبها منذ سنة 2014 بصفة استثنائية إلى تاريخ 4 ديسمبر 2021.

وجاء في بيان للوزارة “تعلم وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية جميع المواطنات والمواطنين الذي تقدموا بطلبات الحصول على بطاقات التعريف الوطنية البيومترية الالكترونية منذ سنة 2014، سواء على مستوى البلديات أو من خلال الموقع الالكتروني الرسمي للوزارة ولم يسحبوها بعد تبليغهم بجاهزيتها خلال الآجال التنظيمية المحددة بـ 180 يوما، بأنه تم تمديد آجال السحب، بصفة استثنائية إلى غاية 4 ديسمبر 2021.”

داخلية

كما يمكن حسب وزارة الداخلية “للمواطنات والمواطنين المتواجدين خارج التراب الوطني ولم يتمكنوا من سحب بطاقاتهم من استصدار توكيل قنصلي على مستوى ممثلياتنا الدبلوماسية أو القنصلية المختصة في الخارج يتم من خلاله تكليف موكل باستخراجها على مستوى بلدية الإصدار قبل التاريخ المحدد أعلاه.”

مقالات ذات صلة
استخراج كبسولات محشوة بـ”الكيف المغربي” من أمعاء مهربين!

استخراج كبسولات محشوة بـ”الكيف المغربي” من أمعاء مهربين!

استراتيجية جديدة لتأمين المناطق الحدودية ومحاربة الهجرة غير الشرعية

استراتيجية جديدة لتأمين المناطق الحدودية ومحاربة الهجرة غير الشرعية

اللواء هامل ولعياضي وغلاي وقاضي مرضى

اللواء هامل ولعياضي وغلاي وقاضي مرضى

المتعاقدون يعتصمون أمام وزارة التربية

المتعاقدون يعتصمون أمام وزارة التربية

ضبط شروط الاستفادة من الدعم الفلاحي

ضبط شروط الاستفادة من الدعم الفلاحي

شرطة البرواقية بالمدية تطيح بالقاضي المزيف

شرطة البرواقية بالمدية تطيح بالقاضي المزيف

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد