تمديد آجال مناقصة استيراد عجول الذبح!

7 مارس المقبل آخر أجل لإيداع العروض

ظهرت مخاوف جدية بشأن تأخر في توفير مادة اللحوم الحمراء عشية رمضان المقبل، بالنظر إلى بطء في عملية استيراد العجول الحية الموجهة للمذابح، بعد أن تقرر تمديد آجال سحب دفاتر الأعباء لاستيراد 4000 عجل بشهر إضافي على غاية 17 مارس المقبل.

في السياق، تشير وثيقة صادرة عن شركة “ألفيار” التابعة للمجمع العمومي “أغرولوغ” الجزائرية للحوم الحمراء اطلعت “الشروق” على نسخة منها، إلى أنه تقرر تمديد آجال سحب دفاتر الشروط وإيداع العروض المتعلقة بالمناقصة الدولية الخاصة بتوريد 4000 عجل حي موجه للذبح.

وأشارت الوثيقة إلى أنه تبعا لهذا التأجيل، فإن آجال إيداع العروض ستكون يوم 17 مارس 2022 على الساعة الحادية عشرة صباحا بمقر المديرية العامة الكائن بشارع علي بوحجة ببئر توتة بالعاصمة.

وبالنظر لهذه الوثيقة، فإن عمليات استيراد العجول الحية الموجهة لعمليات الذبح، ستتأخر إلى مشارف شهر رمضان الكريم حسب تأكيد أحد المتعاملين في قطاع اللحوم الحمراء، من منطلق أن آخر أجل لإيداع العروض هو 17 مارس، تعقبه فترة زمنية أخرى مخصصة لعديد الإجراءات الإدارية على غرار فتح العروض واختيار الممونين في الخارج، ثم عملية جلب العجول عبر البواخر وإنزالها وتوجيهها لاحقا إلى المذابح.

واشتكى عدة متعاملين في اللحوم الحمراء، تواصلت “الشروق” معهم، من نقص كبير في المعروض في الفترة الأخيرة، في ظل تأخر عمليات استيراد العجول الحية الموجهة للذبح، وعدم وجود بديل بالنظر لكون المجمع العمومي وشركة “ألفيار” لها الحصرية لعمليات استيراد من هذا النوع. وحذر المتعاملون الذين تواصلت “الشروق” معهم، من استمرار الوضعية وتأخر توفير المعروض، الأمر الذي سيرفع أسعار اللحوم الحمراء إلى 1800 دينار للكيلوغرام، خصوصا أن البلاد مقبلة على شهر رمضان، المتميز بارتفاع الطلب على هذه المادة خصوصا في الأسبوع الذي يسبق حلول الشهر الفضيل.

وكانت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أعلنت مطلع السنة الجارية، عن إمكانية استيراد عجول التسمين لإنتاج اللحوم الحمراء، وتلبية احتياجات السوق الوطنية خلال شهر رمضان، في ظل عدم تلبية الإنتاج المحلي للطلب على هذه المادة خصوصا في شهر رمضان.