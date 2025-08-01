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اقتصاد

تمديد أجل إيداع الوثائق المتعلقة بعمليات الاستيراد الخاصة بـ “التسيير” و/أو “التجهيز”

الشروق أونلاين
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تمديد أجل إيداع الوثائق المتعلقة بعمليات الاستيراد الخاصة بـ “التسيير” و/أو “التجهيز”

 أعلنت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات, اليوم الجمعة في بيان لها, عن تمديد أجل إيداع الوثائق المتعلقة بعمليات الاستيراد في إطار “التسيير” و/أو “التجهيز”, المنجزة خلال سنة 2024 والسداسي الأول من سنة 2025, إلى غاية 15 أوت الجاري.

 وأوضحت الوزارة أن هذا التمديد, الذي جاء استجابة للطلبات الملحة التي وردت من عدد كبير من المتعاملين الاقتصاديين, يخص المؤسسات, سواء كانت ذات طابع طبيعي أو معنوي, التي سبق وأن قامت بعمليات الاستيراد في إطار “التسيير” و/أو “التجهيز”.

وأضاف المصدر ذاته, أنه فيما يتعلق بقائمة الزبائن (ETAT 104) والبطاقة التقنية للقدرات الإنتاجية النظرية والحقيقية, يمكن الاكتفاء بختم وتأشير المؤسسة المعنية فقط, دون الحاجة إلى تصديق أو توثيق إضافي.

ودعت الوزارة المؤسسات المعنية إلى إرسال الوثائق المطلوبة عبر البريد الإلكتروني: fonctionnement@mcepe.gov.dz.

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