أعلنت وزارة العدل يوم الأحد في بيان، عن تمديد أجل إيداع ملفات التسجيل في المسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة لسنة 2024.

ويخصّ هذا التمديد “المترشحين الذين قاموا بالتسجيلات الأولية”. لتزامن آخر يوم لإيداع الملفات على مستوى الجهات القضائية (16 جوان) مع عيد الأضحى المبارك.

حيث قررت الوزارة “تمديد أجل إيداع الملفات إلى أول يوم عمل يلي عطلة عيد الأضحى المبارك. أي الأربعاء 19 جوان 2024”.

وتنظم المدرسة العليا للقضاء، مسابقة وطنية على أساس الاختبارات لتوظيف 500 طالبا قاضيا لسنة 2024. حسب ما أفاد به بيان لوزارة العدل يوم الإثنين.

ويشترط على الراغبين بالمشاركة في المسابقة، للالتحاق بسلك القضاء، توفر الشروط التالية:

الجنسية الجزائرية.

بلوغ سنّ 27 سنة على الأقل، و40 سنة على الأكثر، عند تاريخ المسابقة.

حيازة شهادة البكالوريا.

حيازة شهادة الماستر في الحقوق.

إثبات الوضعية إزاء الخدمة الوطنية.

الكفاءة البدنية والعقلية لممارسة مهنة القضاء.

التمتع بالحقوق المدنية والوطنية وحسن الخلق.

وأن لا يكون قد سبق للمترشح أن استقال من المدرسة أو طرد منها.

ويتمّ التسجيل الأولي في المسابقة عبر مواقع وزارة العدل، قبل إيداع ملف التسجيل النهائي على مستوى المجلس القضائي لمقر الإقامة.

ويُطلب من المسجّلين للمشاركة في المسابقة، دفع حقوق مالية تقدّر بـ5000 دينار. عن طريق تحويل فوري للحساب البريدي الجاري للمحاسب المعتمد للمدرسة العليا للقضاء.

وبعد النجاح في المسابقة، يوقّع الطلبة القضاة تعهّدا كتابيا بمتابعة التكوين لمدة 3 سنوات من دون انقطاع. إلى جانب توقيع تعهّد كتابي آخر، بخدمة قطاع العدالة لمدة لا تقلّ عن 15 سنة.

هذه هي المواد التي يمتحن فيها الطلبة القضاة

وتتضمّن مسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء، 5 اختبارات كتابية للقبول، واختبارين شفويين للنجاح النهائي. حيث تتضمّن الاختبارات الكتابية المواد التالية:

موضوع ذو طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي أو ثقافي للعالم المعاصر.

مادة القانون المدني والإجراءات المدنية والإدارية.

القانون الجزائي والإجراءات الجزائية.

إعداد مذكرة استخلاصية انطلاقا من وثائق تثير إشكالية قانونية.

اللغة الفرنسية أو الإنجليزية.

أما الاختباران الشفويان فيتمثلان في محادثة مع اللجنة حول المواد المدنية والإجراءات المدنية والإدارية، والقانون الجزائي والإجراءات الجزائية. فضلا على الخضوع لفحوصات طبية ونفسية تقنية.

وحدّدت فترة التسجيلات الأولية للمشاركة في المسابقة، في الفترة ما بين 26 ماي و4 جوان 2024. على أن تجرى اختبارات القبول خلال شهر جويلية المقبل.