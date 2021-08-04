تمديد إجراءات الحجر الجزئي على 37 ولاية لمدة 10 أيام

تقرر تمديد الحجر الجزئي المنزلي بداية من الخميس من الساعة الثامنة مساء إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الموالي، على مستوى 37 ولاية لمدة 10 أيام.

وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول، الأربعاء، أن هذا الإجراء يشمل 37 ولاية و هي: أدرار، الأغواط، أم البواقي، باتنة، بجاية، بسكرة، بشار، البليدة، البويرة، تبسة، تلمسان، تيزي وزو، الجزائر، جيجل، سطيف، سعيدة، سيدي بلعباس، عنابة، قالـمة، قسنطينة، مستغانم، الـمسيلة، معسكر، ورقلة، وهران، البيض، بومرداس، تندوف، تيسمسيلت، الوادي، خنشلة، سوق أهراس، تيبازة، النعامة، عين تموشنت، غليزان، وأولاد جلال.

ولا يخص إجراء الحجر الجزئي الـمنزلي الولايات الواحدة والعشرين (21) الآتية: الشلف، تمنراست، تيارت، الجلفة، سكيكدة، الـمدية، إليزي، برج بوعريريج، الطارف، ميلة، عين الدفلى، غرداية، تميميون، برج باجي مختار، بني عباس، إن صالح، إن قزام، تقرت، جانت، الـمغير والـمنيعة.

وأضاف المصدر أنه يمكن للولاة و بعد موافقة السلطات الـمختصة اتخاذ كل التدابير التي يقتضيها الوضع الصحي لكل ولاية، لاسيما إقرار أو تعديل أو ضبط مواقيت حجر جزئي أو كلي يستهدف بلدية، أو مكانا أو حيا أو أكثر، تشهد بؤرا للعدوى.