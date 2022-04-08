تمديد إيداع مخططات الموارد البشرية والمصادقة عليها

جراء عدم إتمام العملية.. الوظيف العمومي يقرر:

مدّدت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، آجال إيداع مخططات تسيير الموارد البشرية إلى غاية 30 جوان القادم، وذلك بعدما تم تحديد ذات الآجال، في وقت سابق، بتاريخ 15 مارس.

وأكدت برقية صادرة عن المديرية، تحمل رقم 725 مؤرخة بتاريخ 5 أفريل الجاري، موجهة إلى الوزارات والولاة ومفتشياتها بالولايات، تحوز “الشروق” نسخة منها، بعد تقييم الحصيلة الشهرية المتعلقة بمتابعة الدراسة والمصادقة على المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية بعنوان السنة المالية 2022 وجود تأخر في إتمام العملية في آجالها المحددة.

وبهدف ضمان استكمال هذه العملية، فقد قررت مصالح الوظيف العمومي، بشكل استثنائي، تمديد آجال الإيداع والدراسة والمصادقة على مشاريع المخططات المذكورة إلى غاية يوم 30 جوان القادم كآخر أجل.

وكانت المديرية العامة للوظيفة العمومية قد حدد في تعليمة سابقة مؤرخة بتاريخ 9 جانفي 2022، تاريخ 15 مارس 2022 كآخر أجل للمصادقة على المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية بعنوان السنة المالية 2022 غير أنه وبسبب التأخر في إنهاء العملية في وقتها فقد تقرر تمديد هذه الآجال إلى يوم 30 جوان 2022.