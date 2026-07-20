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تمديد استثنائي لمواقيت ميترو الجزائر

الشروق أونلاين
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تمديد استثنائي لمواقيت ميترو الجزائر
أرشيف
ميترو الجزائر

أعلنت شركة استغلال ميترو الجزائر يوم الإثنين، عن تمديد استثنائي لمواقيت الاستغلال طيلة موسم الاصطياف 2026، لتمتدّ إلى غاية منتصف الليل يومي الخميس والجمعة.

وأوضحت الشركة أن رحلات الميترو ستستمرّ إلى الساعة 00:00، خلال يومي الخميس والجمعة. في إطار الإجراءات الرامية إلى تسهيل تنقل المواطنين، ومرافقة الحركة المتزايدة للمسافرين.

كما يأتي هذا الإجراء الاستثنائي بهدف توفير خدمات نقل عمومي تتلاءم مع احتياجات المواطنين خلال الفترة الصيفية. لاسيما مع ارتفاع وتيرة التنقلات والأنشطة المسائية، يضيف المصدر.

وينقل “ميترو” الجزائر ما يزيد عن 150 ألف مسافرا يوميا، على خطّ يمتدّ لمسافة 16.8 كيلومتر. من خلال أسطوله المكوّن من 26 عربة.

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