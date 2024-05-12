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اقتصاد

تمديد الإستفادة من المزايا لمدة سنة غير قابلة للتجديد لمستثمرين

الشروق أونلاين
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تمديد الإستفادة من المزايا لمدة سنة غير قابلة للتجديد لمستثمرين

 أشرف المدير العام للوكالة الوطنية للاستثمار، عمر ركاش، اليوم الأحد، على الإمضاء على ملحقين لاتفاقيتي إستثمار تم بموجبهما منح تمديد الاستفادة من المزايا لمدة سنة غير قابلة للتجديد، لفائدة مستثمرين جزائريين.

ووفقا لبيان صادر عن الوكالة ، فان عملية التمديد تخص مشروع “بلدي بارك” ومشروع “سيم رافيناج”، حيث سيسمح هذا التمديد من تسهيل دخول هاذين المشروعين حيز الاستغلال وتقديم الاضافة المطلوبة في توفير مناصب الشغل.

هذا ولم يذكر بيان الوكالة، سبب تأخر إنجاز المشروعين في آجالهما المحدد، ما أفضى إلى تمديد أجال الاستفادة من المزايا الاستثمارية.

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