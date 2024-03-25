تمديد التسجيل لحج 2024 إلى غاية الأربعاء

تمديد آجال التسجيل في حج 2024 إلى غاية الأربعاء، 27 مارس.

أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة، عن تمديد آجال التسجيل في حج 2024 إلى غاية الأربعاء، 27 مارس، على الساعة الثامنة مساءً.

حسب ما نقلته الإذاعة الوطنية عن الديوان، تم تمديد الآجال الخاصة بالاجراءات الإدارية والصحية ودفع تكلفة الحج التي افتتحت في الثامن عشر مارس الجاري، إلى غاية يوم الأربعاء.

الديوان حث المواطنين المقبلين على أداء مناسك الحج لهذا الموسم 2024، إلى ضرورة الإسراع في استكمال الإجراءات المطلوبة وفقاً للآجال المحدّدة آنفاً.

وقد دعا الديوان كافة المواطنين المقبلين على أداء مناسك الحج لهذا الموسم لفتح حسابات عبر البوابة الجزائرية للحج عبر الرابط: https://bawabtelhadj.dz.