تمديد الحجر المنزلي وفتح أسواق بيع السيارات المستعملة

أعلنت الوزارة الأولى، الاثنين، عن تعديل مواقيت الحجر الصحي عبر 31 ولاية ورفع إجراء الغلق الخاص بأسواق السيارات المستعملة.

وقررت الحكومة تعديل إجراء الحجر الصحي وتمديده لـ 15 يوماً من 22:00 إلى 05:00 صباحاً، في 31 ولاية، ابتداء منٍ الثلاثاء ورفع إجراء غلق الأنشطة الآتية في الولايات الـمعنية بالحجر الجزئي الـمنزلي ويشمل القرار:

1- أسواق بيع السيارات المستعملة

2- القاعات الرياضية والـمتعددة الرياضيات

3- دور الشباب والمراكز الثقافية والـمكتبات

4- يمدّد إجراء منع كل تجمعات الأشخاص والإجتماعات العائلية مهما كان نوعها.

تدعو الحكومة الـمواطنين إلى اليقظة أمام خطر انتعاش العدوى الذي لا يزال قائمًا تسيير الأزمة الصحية الـمرتبطة بجائحة فيروس كورونا {كوفيد ــ 19}

بيان الوزراة الأولى:

عملا بتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد الـمجيد تبون، القائد الأعلى للقوات الـمسلّحة ووزير الدفاع الوطني، وعقب الـمشاورات مع اللجنة العلمية لـمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا {كوفيد ــ 19}، والسلطة الصحية، قرّر السيد أيمن بن عبد الرحمان، الوزير الأول وزير المالية، اعتماد التدابير التي يتعين تنفيذها بعنوان جهاز تسيير الأزمة الصحية الـمرتبطة بجائحة فيروس كورونا {كوفيد ــ 19}.

وإذ تندرج دومًا في إطار الحفاظ على صحة الـمواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا {كوفيد ــ 19}، فإن هذه التدابير ترمي، بالنظر إلى الوضع الوبائي، إلى تعديل الجهاز الحالي للحماية والوقاية .

ولهذا الغرض، فإن التدابير الآتية، الـمقررة لـمدة خمسة عشرة (15) يومًا، ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021:

فيما يخص الحجر الجزئي الـمنزلي:

يعدّل إجراء الحجر الجزئي الـمنزلي ويمدّد كما يلي:

يطبق إجراء الحجر الجزئي الـمنزلي من الساعة العاشرة مساءً(22h00) إلى غاية الساعة الخامسة(05h00) من صباح اليوم الـموالي، على الولايات الإحدى والثلاثين (31) الآتية: الأغواط، أم البواقي، باتنة، بجاية، بشار، البليدة، البويرة، تبسة، تلمسان، تيزي وزو، الجزائر، جيجل، سطيف، سعيدة، سكيكدة، سيدي بلعباس، عنابة، قالـمة، قسنطينة، مستغانم، الـمسيلة، ورقلة، وهران، البيض، بومرداس، الوادي، خنشلة، سوق أهراس، النعامة، عين تموشنت، وغليزان.

لا يخص إجراء الحجر الجزئي المنزلي الولايات السبعة والعشرين (27) الآتية: أدرار، الشلف، بسكرة، تمنراست، تيارت، الجلفة، الـمدية، معسكر، إليزي، برج بوعريريج، الطارف، تندوف، تيسمسيلت، تيبازة، ميلة، عين الدفلى، غرداية، تميميون، برج باجي مختار، بني عباس، أولاد جلال، إن صالح، إن قزام، تقرت، جانت، الـمغير، والـمنيعة.

ويمكن أن يتخذ الولاة، بعد موافقة السلطات الـمختصة، كل التدابير التي يقتضيها الوضع الصحي لكل ولاية، لاسيما إقرار أو تعديل أو ضبط مواقيت حجر جزئي أو كلي يستهدف بلدية، أو مكانًا، أو حي أو أكثر، تشهد بؤرًا للعدوى.

-فيما يخص الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية:

يرفع إجراء غلق الأنشطة الآتية في الولايات الـمعنية بالحجر الجزئي الـمنزلي:

1-أسواق بيع السيارات الـمستعملة،

2-القاعات الرياضية والـمتعددة الرياضات،

3-دور الشباب،

4-الـمراكز الثقافية والـمكتبات.

يمدّد إجراء تعزيز تدابير الـمراقبة الـمطبقة على الأسواق العادية و الأسبوعية من قبل الـمصالح الـمختصة قصد التحقق من مدى التقيد بتدابير الوقاية والحماية وتطبيق العقوبات الـمنصوص عليها في التنظيم الـمعمول به ضد الـمخالفين.

فيما يخص التجمعات العامة والاجتماعات العائلية:

يمدّد إجراء منع كل تجمعات الأشخاص والإجتماعات العائلية مهما كان نوعها، عبر كامل التراب الوطني، ولاسيما حفلات الزواج والختان وغيرها من الأحداث.

يمدّد الإجراء المتعلق بالسحب النهائي لرخصة ممارسة النشاط بالنسبة لقاعات الحفلات التي تنتهك الحظر الـمعمول به.

وتدعو الحكومة الـمواطنين إلى الحفاظ على أقصى درجة من اليقظة أمام الخطر الكبير في انتعاش العدوى الذي لا يزال قائمًا، وبالتالي، تدعوهم إلى مواصلة التقيد الصارم بالتدابير الـمانعة ومختلف البروتوكولات الصحية الـمعتمدة من قبل اللجنة العلمية لـمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا {كوفيد ــ 19}، والـمخصّصة لـمختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاجتماعية.