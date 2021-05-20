تمديد الحجر لشهر كامل عبر 19 ولاية

يبدأ سريانه هذا السبت

قرّر الوزير الأول عبد العزيز جراد، الخميس، تمديد اجرءات الحجر الصحي لمدة شهر كامل عبر 19 ولاية يبدأ سريانه هذا السبت.

الولايات التسعة عشر المعنية هي: أدرار، الأغواط، باتنة، بجاية، البليدة، تبسة، تيزي وزو، الجزائر العاصمة، جيجل، سطيف، سيدي بلعباس، قسنطينة، الـمسيلة، ورقلة، وهران، بومرداس، الوادي، تيبازة وتقرت.

بيان الوزارة الأولى:

عملا بتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد الـمجيد تبون، القائد الأعلى للقوات الـمسلّحة ووزير الدفاع الوطني، وعقب الـمشاورات مع اللجنة العلمية لـمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا {كوفيد ــ 19}، والسلطة الصحية، قرّر السيد عبد العزيز جراد، الوزير الأول،اعتماد تدابير بعنوان جهاز تسيير الأزمة الصحية الـمرتبطة بجائحة فيروس كورونا {كوفيد ــ 19}.

وإذ تندرج دائمًا في إطار الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا {كوفيد ــ 19}، فإن هذه التدابير الـمدعمّة بالـمسعى القائم على أساس الحذر والتدرج والـمرونة، ترمي، بالنظر إلى الوضع الوبائي، إلى تمديد العمل بالجهاز الحالي للحماية والوقاية.

وتتمثل هذه التدابير تحديدًا فيما يلي:

يمدد إجراء الحجر الجزئي الـمنزلي لـمدة شهر (01)، كما يلي:

يطبق إجراء الحجر الجزئي الـمنزلي من الساعة منتصف الليل (00h00) إلى غاية الساعة الرابعة(04h00) صباحا، على الولايات التسعة عشر (19) الآتية: أدرار، الأغواط، باتنة، بجاية، البليدة، تبسة، تيزي وزو، الجزائر العاصمة، جيجل، سطيف، سيدي بلعباس، قسنطينة، الـمسيلة، ورقلة، وهران، بومرداس، الوادي، تيبازة وتقرت.

لا يخص إجراء الحجر الجزئي الـمنزلي الولايات التسعة والثلاثين (39) الآتية: الشلف، أم البواقي، بسكرة، بشار، البويرة، تمنراست، تلمسان، تيارت، الجلفة، سعيدة، سكيكدة، عنابة، قالـمة، الـمدية، مستغانم، معسكر، البيض، إليزي، برج بوعريريج، الطارف، تندوف، تيسمسيلت، خنشلة، سوق أهراس، ميلة، عين الدفلى، النعامة، عين تموشنت، غرداية، غليزان، تميمون، برج باجي مختار، أولاد جلال، بني عباس، عين صالح، عين قزام، جانت، الـمغير والـمنيعة.

تطبق تدابير هذا الحجر ابتداءً من يوم السبت 22 ماي 2021 .

ويمكن للولاة، بعد موافقة السلطات الـمختصة، اتخاذ كل التدابير التي يقتضيها الوضع الصحي لكل ولاية، لاسيما إقرار أو تعديل أو ضبط مواقيت حجر جزئي أو كلي يستهدف بلدية، أو مكانًا، أو حيا أو أكثر، يشهد بؤرًا للعدوى.

وفي هذا الصدّد، فإن الحكومة تجدد نداءاتها للـمواطنين للحفاظ على أقصى درجات اليقظة والتعبئة في هذه الـمعركة ضد انتشار وباء فيروس كورونا {كوفيد ــ 19} في بلادنا، من خلال مواصلة الامتثال بدقة للتدابير الوقائية الـموصى بها، على غرار التباعد الجسدي، والارتداء الإجباري للكمامة، وغسل اليدين باستمرار.

تعرف على الولايات العشر التي فرض فيها الحجر منذ بداية ماي الجاري

قررت الوزارة الأولى تمديد إجراء الحجر الجزئي لـ21 يوماً في 10 ولايات جديدة أضيفت للتسع ولايات التي لا يزال الحجر فيها ساريا ابتداء من السبت 01 ماي 2021.

وحدد بيان الوزارة الاولى، الخميس 29 أفريل 2021، الولايات العشر الجديدة المعنية بالحجر وهي: أدرار، الأغواط، سطيف، قسنطينة، الـمسيلة، ورقلة، بومرداس، الوادي، تقرت وبجاية.

وستلتحق الولايات العشر المذكورة بالولايات التي التسع ليصبح العدد الإجمالي للولايات المعنية بتدابير الحجر 19 ولاية رفقة كل من: باتنة، بسكرة، البليدة، تبسة، تيزي وزو، الجزائر العاصمة، جيجل، سيدي بلعباس ووهران.

النص الكامل للبيان:

تطبيقًا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد الـمجيد تبون، القائد الأعلى للقوات الـمسلّحة ووزير الدفاع الوطني، وعقب الـمشاورات مع اللجنة العلمية لـمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا {كوفيد ــ 19}، والسلطة الصحية، قرّر السيد عبد العزيز جراد، الوزير الأول،اعتماد تدابير بعنوان جهاز تسيير الأزمة الصحية الـمرتبطة بجائحة فيروس كورونا {كوفيد ــ 19}.

وإذ تندرج هذه التدابير دائمًا في إطار الحفاظ على صحة الـمواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا {كوفيد ــ 19}، والـمدعمّة بالـمسعى القائم على أساس الحذر والتدرج والـمرونة، فإنها ترمي إلى تعديل النظام الحالي للحماية والوقاية وفقًا لتطور الوضع الوبائي.

وتتمثل هذه التدابير تحديدًا فيما يلي:

يُكيّف إجراء الحجر الجزئي الـمنزلي ويُمدّد لـمدة واحد وعشرون (21)يومًا، على النحو الآتي:

تطبيق إجراء الحجر الجزئي الـمنزلي من الساعة منتصف الليل (00h00) إلى غاية الساعة الرابعة(04h00) صباحا، على الولايات التسع عشر (19) الآتية: أدرار، الأغواط، باتنة، بجاية، البليدة، تبسة، تيزي وزو، الجزائر العاصمة، جيجل، سطيف، سيدي بلعباس، قسنطينة، الـمسيلة، ورقلة، وهران، بومرداس، الوادي، تيبازة، وتقرت.

لا يخص إجراء الحجر الجزئي الـمنزلي الولايات التسعة والثلاثين(39) الآتية: الشلف، أم البواقي، بسكرة، بشار، البويرة، تمنراست، تلمسان، تيارت، الجلفة، سعيدة، سكيكدة، عنابة، قالـمة، الـمدية، مستغانم، معسكر، البيض، إليزي، برج بوعريريج، الطارف، تندوف، تيسمسيلت، خنشلة، سوق أهراس، ميلة، عين الدفلى، النعامة، عين تموشنت، غرداية، غليزان، تميمون، برج باجي مختار، أولاد جلال، بني عباس، إن صالح، إن قزام، جانت، الـمغير، والـمنيعة.

وتجدر الإشارة إلى أن تدابير الحجر هذه ستدخل حيز التطبيق ابتداء من يوم السبت أول ماي 2021 .

ويمكن للولاة، بعد موافقة السلطات الـمختصة، اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية، لاسيما إقرار أو تعديل أو ضبط مواقيت حجر جزئي أو كلي يستهدف بلدية، أو مكانًا، أو حياً أو أكثر، يشهد بؤرًا للعدوى.

وبهذا الصدّد، فإن الحكومة تدعو الـمواطنين لـمضاعفة اليقظة، والحفاظ على أقصى درجة من التعبئة في مكافحة انتشار وباء فيروس {كوفيد ــ 19} في بلادنا، من خلال مواصلة التقيّد الصارم بالتدابير الوقائية الـموصى بها، على غرار التباعد الجسدي، والارتداء الإجباري للقناع، وغسل اليدين باستمرار.