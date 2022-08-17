تمديد العمل بلجنة “فيداتيك” واسترجاع أموال الأفلام غير المنجزة

مولوجي تعلن عن حزمة إجراءات عقب اجتماعها بجمعية المنتجين

أعلنت وزارة الثقافة رسميا تمديد فترة العمل بصندوق “الفداتيك”، حيث أفاد بيان للوزرة الوصية “بأنه تم تمديد فترة عمل لجنة الصندوق الوطني لتطوير السينماتوغرافية وترقية الفنون والآداب، ومواصلة دراسة المشاريع المقترحة، مع فتح الباب لترشيح أعمال أخرى، من أجل ضبط برنامج الدعم السينمائي لسنة “2023”.

جاء هذا في إطار جملة الإجراءات التي أعلنت عنها مولوجي، بعد استقبالها عددا من أعضاء جمعية المنتجين السينمائيين، ومنها تسديد الأشطر المتبقية لشركات الإنتاج التي قدم أصحابها التبريرات الضرورية لإنجاز الأعمال والمشاريع في طور الإنجاز. وهذا بعد استكمال الدراسات اللازمة، التي هي في مرحلة المصادقة عليها من قبل المصالح المختصة، إلى جانب استرجاع الإعانات المالية الممنوحة للأفلام التي لم يلتزم أصحابها بإنجاز واتخاذ الإجراءات القانونية في حق مشاريع الأفلام العالقة منذ أكثر من عشر سنوات، التي أعاقت عملية السير الحسن للدعم، وحالت دون المعالجة المنتظمة لملفات الإعانة السينمائية”.

وفي سياق الإجراءات التي أعلنتها الوزارة بعد اجتماع مولوجي مع المنتجين، تم الاتفاق على إنشاء المعهد الوطني العالي للسينما.

وأوضحت الوزيرة أن إجراءات إطلاق هذا المركز، تشهد تقدما ملحوظا، وهو في طور استكمال الإجراءات القانونية البيداغوجية والهيكلية اللازمة. وهذا تزامنا مع إعادة إطلاق مشروع تشييد مركز الأرشيف السينمائي بعد الانتهاء من الدراسة الخاصة بإنجازه، حيث سيتكفل هذا المركز بعملية الحفاظ على المورث السينمائي الجزائري، وكذا تنظيم ورشات وطنية تجمع أهل الاختصاص خلال الثلث الأخير من السنة الجارية، بغرض التفكير في مقترحات وتوصيات في المجال، إضافة إلى دورات تدريبية في مهن السينما.

من جهة أخرى، أعلن بيان الوزارة عن استفادة المركز الجزائري للسينما من رفع التجميد عن عملية اقتناء تجهيزات لرقمنة الأفلام وأخرى تخص الرقمنة في حد ذاتها.

وجاء اجتماع مولوجي مع أعضاء من جمعية المنتجين على هامش إطلاق برنامج ستينية الاستقلال.

وتوقيع ثلاثة 3 اتفاقيات في مجالات السينما، المسرح والفنون الموسيقية، تزامنا مع إطلاق البرنامج الوطني الاستثنائي للدعم، حيث وقعت اتفاقية إنتاج عشر مسرحيات وخمسة أفلام وثائقية وخمسة أفلام قصيرة وثلاثة عروض كوريغرافية وعرضين للموسيقى السيمفونية. وهذا بموجب اتفاقيات عقدت مع المسرح الوطني أوبرا الجزائر والمركز الجزائري لتطوير السينما.

وقد تم على الهامش تنصيب مدراء جدد لخمسة مسارح جهوية، ويتعلق الأمر بالمسارح الجهوية لأدرار والعلمة وعنابة وقسنطينة وباتنة.