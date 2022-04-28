تمديد العمل بمبادرة دعم تدريس اللغة الألمانية في الطور الثانوي بالجزائر

تم عقد اتفاق اليوم الخميس بين وزارة التربية الوطنية وسفارة ألمانيا بالجزائر يهدف إلى تمديد العمل بالمبادرة الألمانية الرامية إلى تدعيم تدريس اللغة الألمانية في الطور الثانوي بالجزائر.

وأوضح بيان للوزارة أن وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اتفق مع سفيرة ألمانيا بالجزائر، إليزابث وولبرز، خلال استقباله لها بمقر الوزارة على ”تمديد العمل بالمبادرة الألمانية (المدارس شركاء المستقبل)، الهادفة إلى تدعيم تدريس اللغة الألمانية في مؤسسات التعليم الثانوي العام والتكنولوجي بالجزائر”.

كما استعرض الطرفان خلال هذه الجلسة “علاقات التعاون في مجال التربية بين البلدين” وأعربا عن رغبتهما في “تعزيز التعاون الثنائي من خلال تبادل الخبرات والتجارب بين البلدين في مجال التربية“.