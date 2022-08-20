تمديد العمل بنظام الانتداب لتغطية العجز البيداغوجي

توظيف خريجي المدارس العليا للأستذة في غير رتبهم الأصلية

أقرت، وزارة التربية الوطنية، تمديد العمل “بالانتداب” للسنة الثانية على التوالي، لتعيين الفائض من الأساتذة خريجي المدارس العليا في غير رتبهم وأطوارهم الأصلية التي تكونوا من أجلها في حدود الاحتياج المطلوب، وذلك قصد تغطية الشغور البيداغوجي وتوفير أستاذ لكل قسم تربوي، تحسبا للدخول المدرسي المقبل 2022/2023، على أن يحافظوا على كافة حقوقهم كاملة غير منقوصة.

وجهت، وزارة التربية الوطنية تعليمة مؤرخة بتاريخ 16 أوت الجاري، لمديريها الولائيين الـ60، تحثهم من خلالها على أهمية تمديد العمل “بنظام الانتداب” وتفعيله للشروع في تعيين الفائض من الأساتذة خريجي المدارس العليا في مختلف التخصصات، في غير أطوارهم التعليمية التي تكونوا من أجلها، وعلى سبيل المثال يتم تعيين أستاذ التعليم الثانوي تخصص علوم فيزيائية بالطور المتوسط، على أن يحتفظوا بكافة حقوقهم كاملة غير منقوصة، إذ يباشرون مهامهم التدريسية في نفس التخصص “المادة”، وبولاية إقامتهم بمنحهم فرصة اختيار مؤسسة العمل وفق الترتيب الاستحقاقي، بإسقاط ما يصطلح عليه “بالتوظيف الوطني”، في حين يتلقون رواتبهم الشهرية وفق رتبهم الأصلية ويستفيدون أيضا من عمليات الترسيم والتثبيت في “رتبة التخرج” مهما كانت المرحلة التعليمية المعينين بها، مع واجب إتمامها ضمن الآجال القانونية المحددة من قبل لجنة مختصة مكلفة بالاختبارات التطبيقية والشفوية وتتشكل من مفتش تربية وطنية “رئيسا”، مفتش التعليم المتوسط “عضوا” وأستاذين للتعليم المتوسط مرسمين، وذلك بغية التكفل الجيد والتام بقرابة 11 مليون تلميذ في جانب التأطير البيداغوجي، لتجنب ترك أي قسم تربوي من دون مربين خاصة بمناطق الظل.

وأضافت، الوزارة الوصية في ذات التعليمة، بأن الأساتذة مطالبون القيام بالمهام المسندة لرتبة التعليم المعينين فيها في المرحلة التعليمية طبقا للتشريع المدرسي والتنظيم ساري المفعول، في حين هم مدعوون أيضا بالتوقيع على “تعهد” يلتزمون من خلاله بالالتحاق بالمؤسسة فور استلام التعيين في أجل أقصاه 72 ساعة، وأما في حالة عدم الالتحاق يعوض مباشرة بمن يليه في الترتيب التفاضلي، مع شريطة احترام جدول التوقيت “الحجم الساعي المخصص للمرحلة التعليمية التي يمارس بها العمل”.

وأكدت، الوصاية على أن الأساتذة مطالبون الالتزام بالعودة إلى الرتبة والملمح الأصليين عند شغور المنصب متى طلبت منه الإدارة، في حين تلتزم مديريات التربية للولايات من خلال مصالحها المختصة بالاحتفاظ بترتيبهم الاستحقاقي الأول في تكوينهم الأصلي.