تمديد تعليق الدراسة.. وزارة التربية تصدر بيانا توضيحيا

أصدرت وزارة التربية الوطنية بيانا توضيحيا حول تمديد إجراء تعليق الدراسة على مستوى المراحل التعليمية الثلاثة لفترة إضافية مدتها سبعة أيام.

وأوضحت الوزارة في بيانها أنه عملا بتعليمات رئيس الجمهورية وعقب المشاورات مع اللجنة العلمية تقرر تمديد تعليق الدراسة لمدة 7 أيام ابتداء من 30 جانفي إلى غاية السبت 5 فيفري 2022.

كما أعلنت الوزارة عن استمرار حملة تلقيح جميع منتسبي القطاع إلى غاية الخميس 3 فيفري، ملحةى على وجوب إبقاء التلاميذ في المنازل وتجنبيهم أماكن الازدحام.

تمديد تعليق الدراسة في قطاع التربية لمدة 7 أيام

ويوم 27 جانفي 2022، تقرر رسميا، تمديد إجراء تعليق الدراسة على مستوى جميع الأطوار التعليمية، لفترة إضافية مدتها سبعة (7) أيام، اعتبارًا من يوم الأحد 30 جانفي 2022 إلى غاية يوم السبت 5 فيفري 2022.

البيان:

عملاً بتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد الـمجيد تبون، القائد الأعلى للقوات الـمسلّحة ووزير الدفاع الوطني، وعقب الـمشاورات مع اللجنة العلمية لـمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا {كوفيد ــ 19}، والسلطة الصحية، قرّر الوزير الأول، وزير المالية السيد أيمن بن عبد الرحمان ، اتخاذ تدابير وقائية يتعين تنفيذها بعنوان جهاز تسيير الأزمة الصحية الـمرتبطة بجائحة فيروس كورونا {كوفيد ــ 19}على مستوى قطاع التربية الوطنية.

وإذ تندرج دومًا في إطار الحفاظ على صحة الـمواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا {كوفيد ــ 19}، وبالنظر إلى الوضع الوبائي الذي لا يزال يتميز بالانتشار السريع للفيروس، فقد تقرّر تمديد إجراء تعليق الدراسة على مستوى التربية الوطنية لفترة إضافية مدتها سبعة (7) أيام، اعتبارًا من يوم الأحد 30 جانفي 2022 إلى غاية يوم السبت 5 فيفري 2022.

كما تذكر الحكومة بهذه المناسبة بضرورة تكثيف عمليات تلقيح الموظفين والعمال، لا سيما على مستوى قطاعات التربية الوطنية و التعليم العالي والتكوين المهني.

استئناف الدراسة الأحد المقبل.. هذا ما قاله وزيرا التربية والصحة

وأكد وزيرا الصحة والتربية أن استئناف الدراسة الأحد المقبل بيد السلطات العليا التي ستصدر قرارها بالعودة أو تمديد تعليق الدراسة.

وقال وزير التربية أن استئناف الدراسة الأحد المقبل، بيد رئيس الجمهورية وفقا للتقارير التي سترفع إليه وسيتم إصدار القرار على نتائجها.

وقال بلعابد، في تصريح للتلفزيون العمومي، أن استئناف الدراسة أو النظر في إمكانية تمديد اجراء تعليق الدراسة في الاطوار التعليمية الثلاث بيد السلطات العليا التي ستتخذ قرارها بناء على التقارير المرفوعة إليها.

من جهته قال وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد أن العودة للدراسة هذا الأحد مرهونة بالتطبيق التام والمشدد للإجراءات الوقائية في ظل تزايد عدد المصابين بفيروس كورونا.

وقال بن بوزيد، في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة أنه في ظل الموجة الثالثة مصالحه على اتصال مع وزارة التربية الوطنية، خاصة مع ارتفاع معدلات العدوى وهو ما دفع السلطات في وقت سابق لتعليق الدراسة لمدة 10 ايام وهو ما كان يجب أن يتم في حينه.

وتابع الوزير قائلا: أنه كان من الضروري إبعاد التلاميذ وكسر سلسلة العدوى مع تعقيم المداس ومباشرة التلقيح.

وأضاف بن بوزيد أن العودة للدراسة يجب أن يتم وفق إجراءات وقائية عالية، وعن تلقيح الأطفال قال بن بوزيد أن نسبه إصابة الأطفال ليس عالية وأطباء الأطفال لا يؤيدون حاليا تلقيح هذه الفئة.

كما كشف عضو اللجنة العلمية لرصد ومتابعة وباء كورونا رياض مهياوي للقناة الأولى عن اجتماع ظهر الخميس للجنة العلمية لتقييم الوضعية الوبائية والنظر في إمكانية تمديد اجراء تعليق الدراسة في الاطوار التعليمية الثلاث .

هل تٌستأنف الدراسة الأحد المقبل؟.. مسؤول بالوزارة يوضح

ويوم 25 جانفي 2022، أكد المفتش المركزي بالوزارة، بوعلام بلعور، أن عودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة ستكون الأحد المقبل الموافق لـ 30 جانفي 2022.

في ذات السياق كان وزير التربية، قد أسدى تعليمات لمديري التربية لتعقيم وتنظيف المرافق التربوية طيلة تعليق الدراسة استعدادا لعودة التلاميذ الأحد القادم، حسب المفتش.

وأشار خلال نزوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح في القناة الإذاعية الأولى، الثلاثاء، إلى أن الوزير شدد على ضرورة الالتزام بالبروتوكول الصحي في الوسط المدرسي في وقت يتواجد فيه أكثر من ألفين مفتش في الميدان للتدخل ووضع حد لأي تراخي في الالتزام بالإجراءات الوقائية .

وقال المتحدث إن تعليق الدراسة لمدة أسبوع لا يؤثر على تنفيذ البرامج دون التقليص أو الإنقاص من حجمها الساعي، موضحا أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات في حال حدوث أي استثناءات.

ودعا المفتش التلاميذ إلى متابعة ومشاهدة الدروس المقدمة على قناة المعرفة للتلفزيون العمومي أو الأرضية الرقمية للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد عوض إقبالهم على الدروس الخصوصية .

ونفى بوعلام بلعور، وجود حالات وفاة في الوسط المدرسي بسبب فيروس كورونا، غير أنه اعترف بتسجيل إصابات وسط التلاميذ والأساتذة والمؤطرين بهذا الفيروس