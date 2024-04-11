تمديد تموين المطاحن والملبنات بحصص إضافية من الحبوب ومسحوق الحليب

أعلنت وزارة التجارة وترقية الصادرات يوم الخميس، عن تمديد تموين الملبنات والمطاحن بحصص إضافية من مسحوق الحليب والحبوب.

جاء هذا في تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بالوزارة أحمد مقراني.

وتهدف هذه الخطوة التي تمّ إقرارها في شهر رمضان، حسب ما ذكره مقراني، إلى الحفاظ على استقرار السوق.

وتمّ رفع الحصة الشهرية من مسحوق الحليب الموجّهة للملبنات عبر الوطن، من 15 ألف طن شهريا، إلى أكثر من 21 ألف طن طيلة شهر رمضان.

وسمح هذا الرفع بزيادة القدرات الإنتاجية بنسبة 20 بالمائة، ما مكّن من القضاء على الاختلالات في التوزيع. وحافظ على التموين المنتظم للسوق، يقول المسؤول.

كما أشار المتحدث إلى أن القرار جزء من الإجراءات المتخذة في إطار التحضير لتدعيم تموين الولايات الساحلية، لمواجهة زيادة الاستهلاك في موسم الاصطياف.