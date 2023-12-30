تمديد جديد لحالة الطوارئ في تونس

مدّد الرئيس التونسي قيس سعيّد حالة الطوارئ المفروضة في البلاد لشهر إضافي، لتستمرّ حتى تاريخ 30 جانفي المقبل.

وصدر في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية)، أمر من الرئيس سعيّد بفرض حالة الطوارئ في كامل التراب التونسي لمدة شهر بين الفاتح والـ30 من جانفي 2024.

وتخضع تونس لحالة الطوارئ منذ عام 2015، بعد هجوم إرهابي استهدف حافلة لنقل عناصر من الأمن الرئاسي وسط تونس العاصمة.

وقد خلّف ذلك الاعتداء مقتل 12 من عناصر الأمن، وإصابة 16 آخرين بينهم مدنيون، وقد تبع ذلك إعلان حالة الطوارئ في كامل البلاد.