تمديد ساعات فتح معرض الكتاب أمام الجمهور

أعلنت محافظة الصالون الدولي للكتاب بالجزائر في عن تمديد ساعات فتح الصالون إلى غاية الساعة التاسعة 21:00 ليلا.

وحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية الأحد، فإنّ ساعات فتح الصالون ستمتدّ من الساعة العاشرة 10:00 صباحا إلى غاية الساعة التاسعة 21:00 ليلا. وهذا طيلة الأيام المتبقية من المعرض، أي إلى غاية 1 أبريل 2022.

وبادرت محافظة معرض الكتاب إلى هذه الخطوة “نظرا للإقبال الجماهيري الكبير الذي سجله

الصالون في أيامه الأولى”.

ويشارك في الطبعة الـ25 من معرض الجزائر الدولي للكتاب، 1250 ناشرا من 36 دولة، يعرضون

ما يزيد عن 300.000 عنوان في شتى المجالات.