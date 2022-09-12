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اقتصاد

تمديد طلبات العمل عن بعد.. وكالة التشغيل توضح

الشروق أونلاين
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تمديد طلبات العمل عن بعد.. وكالة التشغيل توضح

أطلقت الوكالة الوطنية للتشغيل خدمة رقمية جديدة خاصة بتمديد طلبات العمل عن بعد تتعلق بالمسجلين على مستوى الملحقات المحلية.

وأفادت الوكالة في بيان لها، الاثنين، أن  تمديد طلبات العمل عن بعد تتم عبر اتخاذ الخطوات التالية:

1- الولوج إلى منصة wassitonline.anem.dz

2- الضغط على زر تجديد الطلب وبعدها تظهر المنصة الجديدة  الخاصة بتمديد طلبات العمل عن بعد.

3- إدخال رقم بطاقة التعريف الوطني ورقم بطاقة طالب العمل.

4- الضغط على زر “تمديد طلبي”، ويتم تمديد طلب العمل بنجاح لمد ستة أشهر اعتبارا من تاريخ التمديد.

وأوضحت الوكالة أن هذه الخدمة توفر على المواطن التنقل إلى الملحقات المحلية للتشغيل لتجديد طلبه.

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