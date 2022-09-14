تمديد فترة إيداع عروض التكوين في الدكتوراه

بعد الجدل حول شروط قبول المشاريع

منحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المؤسسات المعنية بإيداع عروض التكوين في الدكتوراه لسنة 2023 فترة إضافية، لتقديم المشاريع إلى غاية 10 أكتوبر 2022.

وجاء تمديد فترة إيداع عروض التكوين في الطور الثالث والتي كانت ستنتهي يوم 13 سبتمبر، بعد الطلبات التي وصلت مديرية التكوين العالي بالوزارة من قبل رؤساء الندوات الجهوية للجامعات لتمديد الآجال، لاسيما أن الهيئات العلمية التي اجتمعت من أجل دراسة المشاريع تفاجأت بأن أغلبها غير مطابق للمعايير المطلوبة وفقا للتصور الجديد للدكتوراه، فضلا عن كون الشروط المفروضة من أجل القبول جعلت عديد المشاريع مرفوضة.

وتفاجأ عدد من الأساتذة الذين قدموا مشاريعهم من رفضها بسبب عدم وجود مخبر تارة، أو بسبب عدد طلبة الدكتوراه المنضمين لمشاريع البحث، وحتى الشروط الشكلية المفروضة لقبول المشاريع، وهذا ما تطلب تمديد الآجال التي كانت محددة يوم 13 سبتمبر.

ووفقا للرزنامة الجديدة، فإنّ مرحلة ايداع العروض عبر المنصة الرقمية ستمتد حتى 10 أكتوبر المقبل، فيما سيتم مراقبة مطابقة عروض التكوين على مستوى مصالح المؤسسات الجامعية المكلفة بالتكوين فيما بعد التدرج من 11 حتى 14 أكتوبر.

وستنطلق دورة تقييم العروض على مستوى الندوات الجهوية للجامعات عبر الأرضية الرقمية من 15 حتى 24 أكتوبر.

أما مراقبة مطابقة الملفات على مستوى وزارة التعليم العالي ستكون في الفترة من 25 أكتوبر حتى 3 نوفمبر، لتنعقد الدورة السنوية العادية للجنة الوطنية للتأهيل وإعداد قرار التأهيل يوم 5 نوفمبر 2022؛ على أن تبلغ النتائج النهائية عبر الأرضية الرقمية “بروغرس” يوم 8 من نفس الشهر، ليتم إصدار قرار التأهيل والإعلان عن الترشيحات يوم 15 نوفمبر .