تمديد فترة الانتقالات الصيفية حتى 30 سبتمبر

الرابطة الثانية للهواة وما بين الجهات:

تم تمديد فترة الانتقالات الصيفية بالنسبة لأندية الرابطة الثانية للهواة وبطولة ما بين الجهات حتى 30 سبتمبر الجاري، بقرار من الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف)، حسب ما جاء في بيان للرابطة الوطنية لكرة القدم للهواة يوم الخميس.

ويهدف هذا القرار إلى منح الأندية وقتا إضافيا من أجل استكمال تعدادها، مع إتاحة الفرصة للاعبين الذين بقوا من دون فريق في القسم المحترف، للانضمام إلى المنافسات الخاصة بالهواة.

ويخص هذا التمديد فقط الرابطة الثانية وما بين الجهات، بينما تبقى المواعيد المحددة سابقا للبطولات الجهوية، الولائية وكذلك لفئات الشباب دون تغيير وذلك طبقا للمنشور رقم 51 الصادر في وقت سابق.

وأشارت الرابطة الوطنية لكرة القدم للهواة أن الهيئة الفيدرالية دعت الأندية المعنية إلى الاستفادة من هذا الأجل الإضافي من أجل تسوية مختلف الوضعيات الإدارية العالقة في الآجال المحددة.

للتذكير، من المقرر أن تغلق فترة الانتقالات الصيفية يوم 4 سبتمبر بالنسبة للرابطة الثانية و18 سبتمبر بالنسبة لبطولة ما بين الجهات.