تمديد فترة توقّف محطة تحلية مياه البحر بالطارف لمدة 5 أيام

بسبب عطب تقني خلال مرحلة إعادة إطلاق الإنتاج

في إطار استئناف النشاط على مستوى محطة تحلية مياه البحر كودية الدراوش بولاية الطارف وبعد الانتهاء من عملية الصيانة الوقائية المبرمجة، تعلم الشركة الجزائرية لتحلية المياه، فرع سوناطراك، أنه تم تسجيل عطب تقني خلال مرحلة إعادة إطلاق الإنتاج.

وتؤكد الشركة في هذا الصدد أن هذا العطب محدود التأثير، وقد تم التحكم فيه بشكل فوري من طرف الفرق التقنية المختصة، التي باشرت التدخل وفق الإجراءات والمعايير المعتمدة، بما يضمن أعلى مستويات السلامة والاستمرارية التشغيلية.

غير أنه، ونظرا لمتطلبات المعالجة التقنية الدقيقة خلال مرحلة إعادة التشغيل، فقد استدعى الأمر تمديد فترة التوقف المبرمج للمحطة لمدة تقدر بخمسة (05) أيام، وذلك من أجل التكفل الكامل بهذا الخلل، وإجراء كافة الفحوصات والاختبارات الضرورية لضمان إعادة تشغيل المنشأة في ظروف مثلى من حيث الأداء والموثوقية.

وتجري حاليا عمليات المعالجة وفق مخطط عمل محكم، يشمل التدخلات التصحيحية

إعادة الضبط والمعايرة، والتحقق الشامل من سلامة جميع الأنظمة، مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية لتفادي أي تأثيرات سلبية محتملة. وتندرج هذه الوضعية ضمن الحالات التقنية المحتملة التي قد ترافق عمليات إعادة التشغيل بعد الصيانة الشاملة، ويتم التعامل معها وفق أعلى معايير الاحترافية الصرامة التقنية، واليقظة التشغيلية.

وتبقى الفرق التقنية والهندسية مجندة بشكل كامل وعلى مدار الساعة، من أجل تقليص آجال التدخل إلى أدنى حد ممكن. وضمان استئناف الإنتاج في أقرب الأجال وبأفضل الظروف.

وتطمئن الشركة أن كل الإمكانيات مسخرة لضمان عودة المحطة إلى وتيرتها التشغيلية العادية وفق المعايير المعتمدة. نشكر تفهمكم وثقتكم الدائمة، ونجدد التزامنا بضمان خدمة عمومية مستمرة، آمنة وذات جودة عالية

توقف مؤقت لمحطة تحلية مياه البحر “فوكة 2” بولاية تيبازة

ويوم السبت الماضي، أعلنت الشركة الجزائرية لتحلية المياه في بيان سابق، برمجة توقف مؤقت لمحطة تحلية مياه البحر فوكة 2 بولاية تيبازة، لمدة 3 أيام ابتداء من الأحد.

ويأتي هذا التوقّف، حسب ما جاء في بيان الشركة التابعة لمجمّع سوناطراك، في إطار تنفيذ برنامجها الوطني الدوري للصيانة الاستشرافية.

حيث ستجرى أشغال صيانة تهدف إلى ضمان الجاهزية القصوى للتجهيزات. خاصة مع اقتراب موسم الصيف الذي يشهد ارتفاعًا ملحوظا في الطلب على المياه، يوضح المصدر.

وقالت الشركة إن العملية ضمن برنامج وطني شامل، تم إعداده بالتنسيق مع الجزائرية للمياه. ويشمل مختلف محطات تحلية مياه البحر عبر التراب الوطني.

قبل أن “تطمئن بأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة بالتنسيق مع الجزائرية للمياه”. مجدّدة “التزامها الدائم بالمساهمة الفعالة في تعزيز الأمن المائي”.

وتنتج محطة “فوكة 2” 300 ألف متر مكعب من المياه يوميا. ما يسمح بتزويد 3 ملايين مواطن في الجهة الغربية للعاصمة وولاية تيبازة وجزء من ولاية البليدة بمياه الشرب.