تمديد مواقيت الدراسة إلى العاشرة ليلًا بالجامعات

بدايةً من الدخول الجامعي 2023 - 2024..

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تمديد مواقيت فتح مرافق مؤسسات التعليم العالي إلى العاشرة ليلاً.

وجاء هذا في تعليمة وجهتها إلى مديري مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، والمدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية. لمراعاة التمديد الزمني المقرر بدءً من الدخول الجامعي الجديد.

وذكرت الوزارة الوصية في تعليمتها “مراعاة هذا التمديد أثناء ضبط برامج الأنشطة البيداغوجية والعلمية، بما في ذلك إعداد جداول التوقيت الخاصة بالتدريس وتنظيم الأحداث العلمية”.

كما يجب الإبقاء على أهم المرافق التي يرتادها الطلبة والأساتذة تحت تصرفهم إلى غاية التوقيت المحدد أعلاه. على غرار المخابر والمكتبات والحاضنات ومراكز تطوير المقاولاتية، يضيف المصدر.

ويُكلّف الديوان الوطني للخدمات الجامعية، “بضمان التنسيق مع مؤسسات التعليم العالي لضبط مخططات النقل الجامعي. وفقًا لمواقيت التدريس المعتمدة على مستوى كل جامعة”.

وأشارت الوزارة في تعليمتها إلى “اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان تجسيد التمديد الزمني سالف الذكر ميدانيًا بما في ذلك التشاور مع ممثلي الأساتذة والعمال والطلبة بخصوص تمديد فترة التدريس”.