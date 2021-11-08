“تمرد” و”عصيان” داخل منتخب بوركينا فاسو قبل أسبوع من لقاء “الخضر” 

قضية المنح تعود من جديد

كشفت بعض التقارير الإعلامية في بوركينا فاسو، عن نشوب مشاكل داخل المنتخب الأول بين اللاعبين والإتحاد المحلي للكرة، وذلك بسبب قضية المنح الخاصة بالتأهل إلى كأس العالم، والتي طفت على السطح من جديد قبل أقل من أسبوع من المواجهة الحاسمة التي تنتظر أشبال كامو مالو أمام المنتخب الوطني، وذلك بعد ما ادعى عدد من اللاعبين الإصابة لإعفائهم من الموعدين المتبقيين من تصفيات كأس العالم 2022، أمام كل من النيجر والجزائر.

يحدث هذا في الوقت الذي كذب فيه الإتحاد البوركينابي لكرة القدم، كل الأخبار التي راجت مؤخرا حول نية عدد من لاعبي المنتخب الأول مقاطعة مباراتي النيجر والجزائر، لحساب الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات كأس العالم 2022 وعلى رأسهم قائد المنتخب برنار إيسيدور طراوري، وذلك بعد ما تحججت كل العناصر بمعاناتها من الإصابة التي ستحرمها من خوض المواجهتين القادمتين لمنتخب بلادها، حسب ما جاء في البيان الذي نشره الإتحاد المحلي للكرة على موقعه الرسمي الأحد.

يشار أن مدرب منتخب بوركينا فاسو، كامو مالو، كان قد وجه الدعوة للثلاثي أبو بكر دانغو واتارا لاعب نادي لوريون الفرنسي، وكذا شيخ جبريل واتارا الناشط في نادي أولمبيك آسفي المغربي، إضافة إلى محمد لامين واتارا من جمعية صونابال، وذلك لتعويض الثلاثي المصاب ياكوبا سونيي، أبدول فيسال تابسوبا وفياكري بوتوي كوامي.

وجاء في بين الإتحاد البوركينابي، أن الأخير يكذب جملة وتفصيلا ما يشاع حول رغبة عدد من اللاعبين عدم المشاركة في اللقاءين المتبقيين من تصفيات المونديال، مؤكدا أن المسؤولين على الكرة يسعون للرفع من معنويات لاعبي المنتخب الأول، عشية مواجهة منتخب النيجر في إطار الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2022، وقبل المواجهة الحاسمة أمام المنتخب الجزائري المقررة يوم 16 نوفمبر الجاري على ملعب “مصطفى تشاكر” في البليدة، كما دعا رئيس الإتحاد البوركينابي بانسي لازار كل الفاعلين في الكرة في بلاده إلى الالتفاف حول منتخب بلادهم ودعمه من أجل العودة بتأشيرة المرور إلى المباراة الفاصلة المؤهلة إلى كأس العالم في قطر العام المقبل.

جدير ذكره، أن منتخب بوركينا فاسو سيواجه نظيره من النيجر يوم 12 نوفمبر، قبل التنقل إلى البليدة لملاقاة المنتخب الجزائري يوم 16 نوفمبر، لحساب الجولتين الأخيرتين من تصفيات كأس العالم في قطر، علما أن الجزائر وبوركينا فاسو تتقاسمان صدارة ترتيب المجموعة الأولى بـ10 نقاط، فيما يحتل منتخب النيجر الصف الثالث بـ3 نقاط، في وقت يتذيل منتخب جيبوتي المجموعة من دون نقاط.