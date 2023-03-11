تمريرة بِهدف لـ “زروقي”

ساهم اللاعب الدولي الجزائري رامز زروقي مساء السبت، في حصد فريقه تفينتي إنشخيده الهولندي نقاط الفوز.

وانتصر فريق تفينتي إنشخيده بِثلاثية نظيفة خارج القواعد على نادي فورتونا سيتارد، لِحساب الجولة الـ 25 من عمر البطولة الهولندية.

وصنع متوسّط الميدان زروقي الهدف الأوّل لِفريقه تفينتي إنشخيده، بِتمريرة مُحكمة في الدقيقة الـ 67. رافعا غلّته إلى ثلاث تمريرات بِزيّ نادي تفينتي إنشخيده في البطولة الهولندية هذا الموسم.

وخاض رامز زروقي كامل أطوار مباراة فريقه تفينتي إنشخيده والمُضيّف نادي فورتونا سيتارد.

وبات فريق تفينتي إنشخيده بعد هذا الفوز الثقيل، يحوز 44 نقطة في المركز الـ 5. ويشغل نادي فورتونا سيتارد الرّتبة الـ 11 بِمجموع 29 نقطة.