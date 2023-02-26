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رياضة

تمريرة حاسمة لـ “زروقي”

علي بهلولي
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تمريرة حاسمة لـ “زروقي”
رامز زروقي في مواجهة فريق آيندهوفن (صورة نادي تفينتي).

أضاف اللاعب الدولي الجزائري رامز زروقي مساء الأحد إلى رصيده، تمريرة حاسمة بِزيّ فريق تفينتي إنشخيده الهولندي.

وخسر فريق تفينتي إنشخيده بِنتيجة (1-3) أمام المُضيّف نادي آيندهوفن، في مباراة لُعبت بِرسم الجولة الـ 23 من عمر البطولة الهولندية.

وصنع متوسّط الميدان زروقي الهدف الوحيد لِفريقه تفينتي إنشخيده، بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 47. لِيرفع غلّته إلى تمريرتَين حاسمتَين في البطولة الهولندية للموسم الحالي.

وبات فريق تفينتي إنشخيده بعد هذه الخسارة، يجمع 40 نقطة في المركز الـ 5. ويشغل نادي آيندهوفن الرّتبة الـ 4 بِرصيد 46 نقطة.

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