-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

تمريرة حاسمة لـ “قبال”

علي بهلولي
  • 148
  • 0
تمريرة حاسمة لـ “قبال”
ح.م

يُواصل اللاعب الدولي الجزائري إيلان قبال تقديم العروض الإيجابية، مثلما حدث بعد ظهيرة الأحد.

وصنع متوسط الميدان الهجومي قبال الهدف الأول لِناديه باريس، بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 81، من عمر مواجهة الضيف فريق ستراسبورغ، في إطار الجولة الخامسة من عمر البطولة الفرنسية.

وأمسى قبال يحوز رصيد تمريرتَين حاسمتَين وثلاثة أهداف، في منافسة “الليغ 1” نسخة 2025-2026.

لكن فريق قبال انهزم في هذه المباراة بِنتيجة (2-3)، وصار يتموقع في الرتبة الـ 11 بِرصيد 6 نقاط، ويشغل نادي ستراسبورغ المركز الـ 3 بِمجموع 12 نقطة.

مقالات ذات صلة
الرابطة المحترفة الأولى.. مستقبل رويسات وأولمبيك أقبو في الصدارة

الرابطة المحترفة الأولى.. مستقبل رويسات وأولمبيك أقبو في الصدارة

“الفاف” تفتح باب الترشح لمنصب مدير تقني جهوي

“الفاف” تفتح باب الترشح لمنصب مدير تقني جهوي

تمديد فترة الانتقالات الصيفية حتى 30 سبتمبر

تمديد فترة الانتقالات الصيفية حتى 30 سبتمبر

محرز يتألق في قمة الأهلي والهلال (فيديو)

محرز يتألق في قمة الأهلي والهلال (فيديو)

الملعب الجزائري الذي سيحتضن مباراة الصومال والموزمبيق

الملعب الجزائري الذي سيحتضن مباراة الصومال والموزمبيق

تأجيل كلاسيكو فرنسا بين مارسيليا وباريس سان جيرمان

تأجيل كلاسيكو فرنسا بين مارسيليا وباريس سان جيرمان

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد