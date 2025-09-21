تمريرة حاسمة لـ “قبال”

يُواصل اللاعب الدولي الجزائري إيلان قبال تقديم العروض الإيجابية، مثلما حدث بعد ظهيرة الأحد.

وصنع متوسط الميدان الهجومي قبال الهدف الأول لِناديه باريس، بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 81، من عمر مواجهة الضيف فريق ستراسبورغ، في إطار الجولة الخامسة من عمر البطولة الفرنسية.

وأمسى قبال يحوز رصيد تمريرتَين حاسمتَين وثلاثة أهداف، في منافسة “الليغ 1” نسخة 2025-2026.

لكن فريق قبال انهزم في هذه المباراة بِنتيجة (2-3)، وصار يتموقع في الرتبة الـ 11 بِرصيد 6 نقاط، ويشغل نادي ستراسبورغ المركز الـ 3 بِمجموع 12 نقطة.