تمريرة حاسمة لِحاج موسى

ترك اللاعب الدولي الجزائري أنيس حاج موسى مساء الثلاثاء، بصمة في الهدف الوحيد الذي سجّله فريقه فيتاس أرنهايم الهولندي.

وخسر فريق فيتاس أرنهايم بِنتيجة (1-4) أمام الضّيف نادي سبارتا روتردام، في مباراة لِحساب الجولة الـ 28 من عمر البطولة الهولندية.

ووزّع أنيس حاج موسى تمريرة حاسمة، أثمرت بِهدف لِفريقه فيتاس أرنهايم في الوقت بدل الضّائع د45+1. رافعا غلّته إلى تمريرتَين حاسمتَين في بطولة هولندا نسخة 2023-2024.

وفي الطرف المقابل، دخل متوسّط الميدان كميل نغلي إلى أرضية الميدان بديلا الدقيقة الـ 61، وحينها كان فريقه سبارتا روتردام مُتقدّما في النتيجة بـ (1-4).

وسبق لِكميل نغلي (22 سنة) تمثيل ألوان المنتخب الوطني الجزائري أواسط وآمال.

وبات فريق سبارتا روتردام يحوز 37 نقطة في المركز الـ 8، ويشغل نادي فيتاس أرنهايم الرّتبة الـ 17 وقبل الأخيرة بِرصيد 17 نقطة.