تمريرة حاسمة وتأهّل لـ “بن سبعيني” في مشهد رفع الستار

رامي بن سبعيني (صف الواقفين، الأوّل من اليمين) في التشكيل الأساسي لِدورتموند قبيل انطلاق المباراة.

ساهم اللاعب الدولي الجزائري رامي بن سبعيني سهرة الإثنين، في تأهّل فريقه بوروسيا دورتموند للدور الـ 16 من عمر مسابقة كأس ألمانيا نسخة 2025-2026.

وفاز نادي دورتموند بِهدف دون ردّ على فريق روت فايس إيسن من الدرجة الثالثة، في مباراة الدور الـ 32.

وصنع المدافع بن سبعيني الهدف الوحيد، وذلك بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 79.

وهكذا بدأ رامي بن سبعيني موسمه الجديد بِطريقة موفّقة وإيجابية.

والتحق رامي بن سبعيني بِمواطنَيه إبراهيم مازة وفارس شعيبي، اللّذَين عرفا نفس المصير الإيجابي عند مطلع الموسم الجديد.