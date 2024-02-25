تمريرة حاسمة وفوز لِآيت نوري

ساهم اللاعب الدولي الجزائري ريان آيت نوري مساء الأحد، في تحقيق فريقه ولفرهامبتون انتصارا ثمينا.

وتغلّب نادي ولفرهامبتون بِهدف لِصفر على الزّائر فريق شيفلد يونايتد، في مباراة لِحساب الجولة الـ 26 من عمر البطولة الإنجليزية.

وصنع المدافع آيت نوري هدف الوحيد في هذه المباراة، بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 30.

ورفع ريان آيت نوري غلّته إلى تمريرتَين حاسمتَين، في منافسة “البريمرليغ” هذا الموسم.

وفي الطرف المقابل، شارك المدافع الدولي الجزائري الآخر ياسر لعروسي أساسيا في صفوف نادي شيفلد يونايتد، واسْتُبدل في الدقيقة الـ 72. لِيتبعه آيت نوري بعد ذلك بِخمس دقائق.

وبات فريق ولفرهامبتون يجمع 38 نقطة في المركز الـ 8، ويتذيّل نادي شيفلد يونايتد اللائحة في الرّتبة الـ 20 بِرصيد 13 نقطة.