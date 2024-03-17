تمريرة حاسمة وفوز لِغويري

قدّم اللاعب الدولي الجزائري أمين غويري مساء الأحد أداءً قويا، ساهم من خلاله في فوز لِفريقه ران الفرنسي.

وتغلّب نادي ران بِثُنائية نظيفة على الزّائر فريق مرسيليا، في مباراة لِحساب الجولة الـ 26 من عمر البطولة الفرنسية.

وصنع المهاجم غويري الهدف الأوّل بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 21، رافعا غلّته إلى 3 تمريرات حاسمة.

ويتحوّل الرّقم إلى 9 أهداف و3 تمريرات حاسمة، في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية.

ويملك فريقا مرسيليا وران 39 نقطة في المركز الـ 7، لكن نادي مرسيليا يتفوّق استنادا إلى مقياس فارق الأهداف (+12/ +9).

وسيعود أمين غويري بعد هذه المباراة إلى الجزائر، للمشاركة مع المنتخب الوطني في ودّيتَي بوليفيا وجنوب إفريقيا، في الـ 22 والـ 26 من مارس الحالي.