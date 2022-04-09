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رياضة

تمريرتان حاسمتان من زروقي وغزال

علي بهلولي
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تمريرتان حاسمتان من زروقي وغزال
زروقي قبيل انطلاق مواجهة فريق نايميخن (صورة نادي تفينتي)

ساهم اللاعب الدولي الجزائري رامز زروقي سهرة السبت، في صنع فوز بِهدفَين دون مقابل لِمصلحة فريقه تفينتي إنشخيده على المضيف نادي نايميخن.

ولُعبت هذه المباراة بِرسم الجولة الـ 29، من عمر بطولة هولندا للقسم الأوّل.

ووزّع متوسط الميدان زروقي تمريرة حاسمة، أثمرت بِهدف أوّل لِمصلحة فريقه تفينتي إنشخيده في الدقيقة الـ 65.

وافتتح رامز زروقي عدّاد التمريرات الحاسمة، في البطولة الهولندية للموسم الحالي. فضلا عن حيازته رصيد هدفَين.

وطرد الحكم اللاعب التركي علي أكمان مهاجم فريق نايميخن في الدقيقة الـ 58، لِجمعه بطاقتَين صفراوَين.

وبات فريق تفينتي إنشخيده يملك 58 نقطة في المركز الـ 4، ويتموقع نادي نايميخن في الرّتبة الـ 10 بِرصيد 35 نقطة.

وفي مباراة أخرى لُعبت بِرسم الجولة الـ 32 من عمر البطولة التركية، مساء السبت. فاز فريق بشكتاش بِنتيجة (4-1) على ضيفه نادي ألانيا سبور.

وصنع المهاجم الدولي الجزائري رشيد غزال الهدف الأوّل لِفريقه بشكتاش، بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الثانية.

ورفع غزال رصيده إلى 6 تمريرات حاسمة في بطولة تركيا للموسم الحالي، كما يملك في جعبته 4 أهداف تابعة لِهذه المنافسة ورابطة أبطال أوروبا.

واستُبدل غزال في الدقيقة الـ 75، تاركا فريقه بشكتاش متقدّما في النتيجة بـ (3-1).

وبات فريق بشكتاش يجمع 50 نقطة في المركز الـ 6، ويشغل نادي ألانيا سبور الرّتبة الـ 4 بِرصيد 52 نقطة.

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